Galna skulden: 350 miljoner

HC Ambri-Piotta är i ekonomisk kris. Foto: Bildbyrån

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Svenska Fanny Rask lämnade nyligen Ambri-Piotta, som lade ner damlaget, för spel i ZSC Lions från Zürich.

– Situationen i Ambri var förmodligen oundviklig mot slutet. Jag är ändå väldigt ledsen över att laget sig ur ur, eftersom jag har haft tre underbara år i Ticino och är väldigt tacksam för dem, sa Fanny Rask när nya kontraktet var påskrivet.

Nu kommer nya uppgifter om den ekonomiska kris som råder i Ambri-Piotta, där svenskarna Tim Heed, William Worge-Kreü och William Hedlund finns representerade.

Har skulder på 260 miljoner

Den schweziska klubben har nämligen skulder på 22 miljoner franc och har nyligen behövt omförhandla villkoren för banklånen då klubben kämpar med likviditetsproblem. Detta skriver sajten Swisshockey . Klubben har dessutom 3 miljoner franc i skulder för Covid 19-lån som klubben fick under pandemin, samt privatpersoner och styrelseledamöter som kräver återbetalningar vilket gör skulden närmare 30 miljoner franc.

-- Likviditet är en utmaning för oss. Men vi kommer att få det under kontroll. Det finns mycket passion, energi och självförtroende. Det ger oss mod och styrka att fortsätta framåt. Laget planerar också att ytterligare öka sitt aktiekapital, en åtgärd de har använt flera gånger under de senaste åren, säger klubbens ordförande Davide Motte.

Nu risker klubben att bli av med ligalicensen.