Frida Axell hämtas från Luleå till Rögle som en tilltänkt spetsvärvning.

Nu ser 24-åringen ut att missa hela säsongen på grund av en korsbandsskada.

Frida Axell, här i Luleås färger.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Rögle att lagets nyförvärv Frida Axell tvingas till operation.

Efter att ha skadat sig i en träningsmatch mot HV71 i slutet av augusti meddelar nu klubben att Axell drabbats av en korsbandsskada som innebär att hon troligen missar hela säsongen.

– Oturen har verkligen varit framme för Frida. Efter att hon har undersökts klart visar det att en liten händelse på isen innebar en större skada. Operation krävs och dessvärre kommer hon troligtvis missa resten av säsongen. Otroligt tråkigt för Frida men vi kommer göra allt för att hjälpa henne längs vägen, säger Rögles fysioterapeut Sven Thomsson till sajten.

Var SDHL:s statistiskt sett bästa målvakt förra säsongen

Axell gjorde flytten till NDHL-klubben Rögle inför den här säsongen, efter att förra året varit hela SDHL:s statistiskt sett bästa målvakt. Axell vann samtliga 18 matcher hon spelade med Luleå/MSSK, höll sju nollor och noterades för en räddningsprocent på hela 94,6 procent.

– Det är jättetråkigt och jag har verkligen sett fram emot att dra igång säsongen. Men läget är vad det är och det finns inte så mycket att göra. Nu handlar det om att fokusera på göra en bra rehab så man kan komma tillbaka så fort som möjligt. Jag är tacksam att jag har sånt fint lag här som stöttar mig varje dag, säger Axell.

Rögle inleder NDHL-säsongen den 10 oktober mot Hvidovre/Rödovre på hemmaplan.