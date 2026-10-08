"Det går inte att gömma sig bakom gardinen"

Fredrik Stillman är tillbaka i hetluften kring HV71.

Foto: Ronnie Rönnkvist (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 har haft några tuffa säsonger både på och vid sidan av isen. Att det varit lite för stormigt vid sidan av är aldrig okej, men de flesta av fansen i och kring klubben har visat att engagemanget, trots kräftgången, är stort. En som mer eller mindre är född in i HV71 är assisterande sportchefen Fredrik Stillman.

– HV71 har betytt, man ska akta sig för att säga allt, men väldigt mycket. En del av min uppfostran har faktiskt skett här, berättar Fredrik Stillman då Hockeysverige.se träffar honom på HV71:s kansli för en intervju.

– Jag kom med i A-laget redan innan jag fyllde 16 och blev inskolad av de äldre spelarna. Jag fick veta vad som förväntades av mig och hur jag skulle bete mig. Det var en bra skola, kan jag tycka.

Stark hockeytradition: "Helt sanslöst"

Under HV71:s tidigare år gick en del av supportrarna under namnet ”Klapp och Klang”.

– Jag stod lite i kanten eftersom jag var ung då och inte riktigt vågade vara i mitten. När jag var 13 år, 1979, gjorde HV71 sitt första år i elitserien. Jag kommer ihåg när jag stod där och tyckte att det var stort med (Pekka) Marjamäki och grabbarna.

Hur har du upplevt att engagemanget har varit kring klubben från det att HV71 gick upp första gången 1979?

– Konstant. Det känns som intresset egentligen ökar. Trots att vi legat där vi legat de senaste åren sluter man upp och går man ur huse för HV71.

– Går man på stan hör man nästan aldrig någon negativ kommentar, utan ”Kom igen nu, det kommer vända”. Folk är fantastiska i Jönköping.

HV71:s första lag i elitserien 1979.

Foto: Arkiv

Från det att HV71 bildades 1971 har det egentligen bara varit en framgångssaga till för några säsonger sedan, då klubben till och med fick tillbringa en säsong i Hockeyallsvenskan.

– Utifrån ett publikperspektiv och folk runt om skulle jag säga att intresset ändå har ökat på något sätt.

– Förra säsongen när vi spelade kvalmatcherna var det helt sanslöst. Det kändes som att det var SM-final och elektriskt i arenan. Inte bara där utan även ute på stan. Man tycker om HV71.

Varför tror du att det ser ut så?

– Det finns en stark hockeytradition sedan många år här i Vätterbygden. Det var många lag som spelade hockey i Vätterbygden innan HV71 bildades.

– SAAB-fabriken på Stensholm hade ett lag som hette Stefa. Sedan var det Huskvarna och Vätterstad. Mariebo fanns långt tillbaka i tiden. Man spelade hockey i Taberg och Norrahammar.

– Den här hockeytraditionen har sedan förts vidare i generationer. Det är bara att titta i hallen nu när vi har matcher, där det alltid är fullt.

Valde att ta en paus

Under flera säsonger har det varit många coacher ut och in, något Fredrik Stillman tror kan ha påverkat lagets prestationer.

– Klart att man då har fått börja om igen. Det tar tid att sätta grunder och så vidare, vilket jag tror har påverkat resultatet kraftigt.

Fick Anton Blomqvist den arbetsro som behövdes under sina två säsonger i klubben?

– Vi vill vara långsiktiga. Det var då en uttalad plan att vi skulle börja om. Får man sedan arbetsro när man inte vinner matcher? Nja, det får man inte.

– Jag skulle svara både ja och nej på den frågan. Det är en tuff miljö för en ung kille att hamna i skärselden när varje match nästan är liv och död. Vi försökte vara långsiktiga och ge honom tid.

Anton Blomqvist.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Det var framför allt väldigt turbulent vid sidan av hockeyn i HV71 förra säsongen, där båda sportcheferna, Björn Liljander och Fredrik Stillman, av olika omständigheter valde att ta en paus.

– Till att börja med kan vi gå tillbaka till Anton, som stod hela vägen stark i stormen. Fantastisk karaktär. Anton är en grym kille och tränare. Han fick dra ett jättelass.

– För vår del som inte var närvarande i slutet av säsongen var det dubbeljobbigt. Dels var man ganska trött och sliten. Sedan fick man se ett lag som kämpade varje match, men inte fick det att släppa utan gick till kval igen. Det var tuffa tider på flera sätt.

– För min del har jag fått uppleva det mesta i hockeyväg man kan på den här sidan Atlanten. Spelat finaler, VM-finaler och så vidare, känt den pressen, men när det kom till kvalspelet i våras kunde jag inte titta på matcherna.

"Fick ett stresspåslag som var svårt att hantera"

Varken i hallen eller på TV?

– Jag försökte, men jag fick ett stresspåslag som var svårt att hantera. Jag höll mig i periferin hemma när familjen tittade. Det var jobbigt på riktigt.

Märklig känsla, antar jag?

– Ja, men det säger också att det betyder ganska mycket. Att man engagerar sig fullt ut när man tar åt sig på det sättet.

– Sedan önskar jag att man var nervös på ett annat sätt, att vi i stället spelade om medaljer. Hockeyn betyder mycket.

Björn Liljander, som även han tog en paus, var dessutom ganska ny på jobbet i HV71.

– Björn är en riktig strateg. En klok kille som har koll på det mesta och har ett fantastiskt kontaktnät ute i Europa. Han gör ett kanonjobb.

Hur är era roller idag?

– Björn har ansvar för allt utom herrlaget. Det är jag och Johan (Hult) som har det. Han är fortfarande General Manager, men vi har försökt sprida ut arbetet på fler människor så att vi ska orka.

När det gäller värvningar till A-laget är det du och Johan Hult som ansvarar?

– Ja, precis.

Vill hitta trygghet under Niklas Eriksson

Ny tränare efter Anton Blomqvist är Niklas Eriksson, som tidigare varit tränare för Örebro i SHL .

– Vi har pratat om att hitta en trygghet i organisationen där vi får arbetsro på riktigt och kan jobba över tid. Då spiller det över på laget, att de också får arbetsro och en stabilitet i allt det vi gör. Vi vet hur vi ska spela över tid och sedan ska vi hitta en trygghet i det.

Nu började såklart lagbygget innan Niklas Eriksson kom in, men hur delaktig har han varit i det?

– Han har varit delaktig från dag ett då han kom in. Lagbygget pågår egentligen under hela året, men en huvudtränare måste vara inblandad i rekryteringen och få en samsyn över allting så att han är insatt i ärendet.

Niklas Eriksson

Foto: Ronnie Rönnkvist

Elva i tabellen och endast fem poäng på sex matcher, hur ser du på er inledning av säsongen?

– Saknar lite poäng gör vi. Vi hittar många delar i spelet som vi har blivit bättre i, vilket vi också kan bevisa med statistik.

Som?

– Vi hade ett riktigt bottennapp i försvarsspelet mot Växjö, men i just försvarsspelet kan vi hitta siffror där vi är bättre den här säsongen.

– Det finns en hel del bra saker vi kan ta med oss, men det är alltid delar i spelet man måste jobba med. Det tror jag de bästa lagen också behöver. Man är aldrig helt nöjd, men det finns saker som pekar på att vi sakta är på väg åt rätt håll.

– Det går inte att gömma sig bakom gardinen, utan vi behöver vinna och helt enkelt ta mer poäng. Vara lite jämnare och inte ha de här dipparna under matcherna.

En hållbar plan mot toppen

Har det redan börjat mullra i leden?

– Nej, det kan jag inte säga. Vi får fortfarande lite mejl med synpunkter, men det är helt okej.

Vilka förväntningar ska vi ha på HV71 den här säsongen?

– Vi ska bli lite bättre hela tiden och flytta fram positionerna. Det är viktigt att förklara att man inte går från 14 till tredje plats på en säsong. Vi behöver ta ”step by step”.

– Målsättningen är att klara en slutspelsplats. Det måste också finnas en rimlighet i målsättningen.

Upplever du nu att det finns en plan för att ta stegen till att på sikt bli ett topplag igen?

– Ja, det har vi pratat mycket om, hur vi ska träna, spela och så vidare. Det känns som en hållbar plan och målsättning.

– Sedan måste vi vinna matcher. Vi kommer dit igen och är den verklighet vi lever i. Att leva i de ytterligheterna är också vad vi älskar att leva i.

Med tanke på inledningen av säsongen, sitter ni lugnt i båten med den trupp ni har eller är du och Johan Hult på jakt efter att stärka upp truppen?

– Vi scannar alltid marknaden. Det finns alltid en möjlighet att förbättra och förändra laget, vilket är en del av verktygen vi har.

– Nu har vi det vi har och det tror vi på, men skador och form kommer alltid att inträffa. Vi sitter stilla i båten, jobbar med det vi har och ser till att utveckla laget och spelarna på bästa sätt varje dag.

– Vi maximerar verksamheten och gör allt vi kan för att varje spelare ska bli lite, lite bättre varje dag. Det finns en tydlig plan för det.