Bekräftar: Har nobbat utlandsjobb

Fredrik Andersson

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Trots en säsong kvar på kontraktet med MoDo Hockey blev Fredrik Andersson under våren arbetsbefriad av den allsvenska klubben. Andersson är fortfarande under avtal med MoDo, men är fri att söka sig till ett nytt tränarjobb.

58-åringen letar ny uppdragsgivare, men är samtidigt inte villig att hoppa på första bästa jobb. För Örnsköldsviks Allehanda bekräftar han att han nobbat klubbar utomlands.

– Jag har haft några förslag och tackat nej till anbud i Frankrike, Norge och Danmark – det har inte känts rätt. För mig är det viktigt att det är nånstans där det går att utveckla något, eller vinna, säger han.

Förhandlade med fransk toppklubb

Andersson har haft långt gångna förhandlingar med den franska toppklubben Grenoble, som förra säsongen tränades av svenske Pelle Hånberg, men diskussionerna ledde inte till ett avtal.

– Språket och att åka till Frankrike kändes osäkert, även om de har bra förutsättningar för att vara ett topplag. Jag har pratat med Pelle, som menar att det går bra med engelska på rinken. Men på sidan av med det sociala blir det franska, då hamnar man direkt utanför, säger Andersson.

Förutom Grenoble har Andersson även fört diskussioner med den norska klubben Lillehammer, där klubbens osäkra ekonomiska situation var ett problem.

Känner ingen stress

Andersson är redo att hoppa på nästa tränaruppdrag, men känner samtidigt ingen stress i och med att han alltjämt är kontrakterad av MoDo.

– Det är klart att jag inte behöver hoppa på första bästa. Men jag vill samtidigt inte sitta här en hel vinter utan att jobba. Om jag känner att något är rätt så ser jag det som ett bra tillfälle att komma iväg, jag är öppen för att flytta direkt.