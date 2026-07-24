Joakim Thelin gör comeback i svensk hockey.

Foto: Bildbyrån/Alarmy.

Precis som i AIK Hockey blev Joakim Thelin, med sin tuffa spelstil, snabbt en profil under sin tid i IK Oskarshamn. En profil som spelade upp klubben från Hockeyallsvenskan och också etablerade densamma i SHL. Men till 2022/23 försvann forwarden till Slovakien.

Nu, för första gången sedan dess, är Thelin tillbaka vårt avlånga land. Tillbaka för att etablera en ny klubb.

– Jag fick höra ganska tidigt att det fanns intresse, säger 33-åringen om valet av Visby/Roma när hockeysverige.se når honom.

– Jag pratade med André Lundholm (sportchef) och fick ett väldigt bra intryck. Både av vad han hade att erbjuda och hur han såg på mig som spelare och person. Sen gick det ganska fort.

Men det är inte heller vilken flytt som helst. Utan en smått unik sådan till Gotland, med sambo och dotter.

– Jag fick bolla lite med familjen, för och nackdelar. Jag tror att det kommer att funka ganska bra för oss. Det känns som en bra match, säger Thelin och fortsätter om flytten.

– Det känns på något sätt som att det är rätt tid att flytta hem. Dottern ska börja på förskola och allt blir enklare och smidigare om man är i Sverige. Det känns som att det är bra tajming att komma hem och spela i Sverige - och vara lite närmare våra familjer och vänner.

"Förhoppningsvis tycker de att det är skittråkigt"

Ja, Slovakien och sen Danmark i tre raka år. Det är vad Joakim Thelin nu har bakom sig. Men precis som i Oskarshamn ville hans Odense till slut gå vidare. Där kom Visby/Roma in i bilden.

– Vi trivdes väldigt bra i Danmark så innan något annat dök upp var vi inställda på att försöka bli kvar där. De ville vänta och då dök Visby och några andra klubbar utomlands upp. Det kändes inte riktigt lockande på samma sätt. Visby var det hetaste alternativet ganska tidigt egentligen, säger forwarden.

2026/27 blir också Gotlandsklubbens debutsäsong i Hockeyallsvenskan. Joakim Thelin, som först slog igenom i Hockeyettan, har dock bra koll på klubben från sina resa.

– Jag var där och spelade med Västervik det året vi gick upp (2015/16). Sen var jag i Visby två försäsonger med Oskarshamn, så jag har väl en skaplig uppfattning om hur hallen ser ut... eller har sett ut. Det kanske ser annorlunda ut nu när den renoveras.

Visby/Romas tränare Hans Särkijärvi.

Foto: Magnus Lejhall/Bildbyrån

Ja, "Säcken" (tränare) har själv kallat hallen för ett råttbo. Vad tänker man som spelare om det?

– Det är såklart kul att vara i en hall där det är nytt, fräscht och stort. Men i slutet av dagen är vi där för att spela hockey och vistas på isen. Då spelar väl det andra egentligen ingen roll, även om det kan vara plus.

Vad tror du att lagen som kommer till Visby kommer att mötas av, och tänka?

– Förhoppningsvis tycker de andra lagen att det är skittråkigt att åka dit. Det får man väl försöka dra nytta av, att de kanske inte är skitsugna på att resa så långt och åka färja hit och dit. Sen gör det inget om man spelar lite extra tufft och fult.

Thelin tror slutspelshockey väntar Visby/Roma

Joakim Thelin har också mycket gott att säga om den resa klubben gjort, mot denna första säsong i andraligan.

– Det är skitkul. Det känns som att de har varit där och nosat lite de senaste säsongerna. Man har inte riktigt lyckats få till det när det har gällt som mest tidigare, men det verkar som att de har haft en jäkla sammanhållning i laget, främst under säsongen som var. Det kommer man väldigt långt på faktiskt, säger han.

Nu blandas också denna sammanhållning med massvis med rutin. Rutin Joakim Thelin har, men också flertalet andra profilerade värvningar som Eric Norin och Sebastian Fakt.

– Jag känner faktiskt båda ganska bra. Fakt spelade jag med säsong som var, i Danmark, och Norin har jag spelat med och har ganska frekvent kontakt med. Det är två bra kompisar och bra hockeyspelare. Sen är det väl fler på gång, vad jag har förstått. Vi får väl se vad de trollar fram för namn, men jag tycker att det ändå ser spännande ut så här långt.

Vad ser du som mål, både för laget och för dig personligen?

– Jag hoppas och tror att klubben har ambition att ta sig till slutspel redan år ett. Det ser jag absolut som möjligt. Personligen blir det kul att få mäta sig i allsvenskan igen och se vart man står. Jag skulle säga att det är ett litet snäpp upp från den danska ligan.

Joakim Thelin i Odense Bulldogs.

Foto: Alamy Stock Photo

Missade guldfirandet i Danmark: "Fanns viktigare saker"

I ryggen har Joakim Thelin också erfarenhet av att vinna. Inte bara från uppflyttningarna med Västervik och Oskarshamn, utan också med Odense då titeln säkrades 2024/25.

– Det var häftigt. Det var klubbens första guld någonsin. Sen missade jag i och för sig allt firande efteråt. Jag var tvungen att åka hem direkt för vi väntade barn vilken dag som helst. Det fanns lite viktigare saker där och då, men hela året var sjukt roligt, säger forwarden och fortsätter om samtliga tre år i Danmark.

– Vi har trivts jättebra. Det var en väldigt mysig stad och det fanns mycket att göra. Sen trivdes jag jättebra i omklädningsrummet och i dansk hockey överlag, med resor som inte är längre än fyra timmar. Det har varit tre roliga år, måste jag säga.

Känner du dig klar med utlandsäventyren nu?

– Just nu är jag mest fokuserad på att spela i Sverige kommande säsong. Sen vet man aldrig vad som dyker upp efter det, men det är mycket som ska klaffa för att man ska flytta utomlands igen, i alla fall som familj. Dyker något jätteattraktivt bud upp kan man kanske åka själv, men det är inte min prio. Man vill ju ha sin familj med sig, avslutar Joakim Thelin.