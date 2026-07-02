Lämnar Sverige - där hamnar profilen

Filip Windlert lämnar Sverige efter 500 allsvenska matcher.

Foto: Johan Axelsson / Bildbyrån.

Det var inför den gångna säsongen som AIK valde att gå skilda vägar med trotjänaren och kaptenen Filip Windlert. Backen skrev då istället på för länsrivalen Södertälje SK.

Där stod han för tio poäng på 45 matcher under grundserien och ytterligare tre poäng på 14 matcher i slutspelet. I SSK var han även en viktig spelare och spelade ofta över 20 minuter. När säsongen var avklarad stod det sedan klart att det inte blev någon fortsättning i klubben.

Under de senaste månaderna har 33-åringen sökt efter en ny klubb, och nu har han fått napp. Nästa säsong blir det spel i Frankrike och Grenoble. Det blir profilens andra utlandsäventyr i karriären, tidigare har han även spelat för TPS i Finland. Nu blir det alltså spel i den franska ligan i ett av deras bästa lag. Grenoble har tagit sig till final i sex av de senaste sju senaste säsongerna, där de även blivit mästare tre gånger.

Filip Windlert spelade juniorhockey i AIK och gick där hela vägen från U16 till en debut i dåvarande Elitserien. Därefter har han spelat sju säsonger i klubbens A-lag och varit en stor favorit på Hovets läktare. Totalt har han gjort 500 matcher i Hockeyallsvenskan och 32 kvalmatcher.