Fick lämna Brynäs - här är nya klubben

Anna Brenkle är klar för SDE. Foto: Bildbyrån

Anna Brenkle lämnade Brynäs efter över 150 matcher i klubben. Därefter var tanken att det skulle bli spel i den amerikanska collegeligan. Så blir det inte. Istället Anna Brenkle nu klar för fortsatt spel i SDHL med SDE.

– Vi är väldigt glada att kunna knyta till oss Anna Brenkle. Anna är ännu en av de unga svenska spelarna som vi i SDE vill ge chansen att utvecklas vidare. Trots sina endast 20 år har Anna redan fyra säsonger i SDHL där hon tagit kliv varje säsong. Vi är trygga i att hennes spelstil med hårt jobb och tuffhet kommer att passa in i vårt spelsystem säger sportchef Helene Åström till klubbens hemsida.

– Det känns spännande och kul att komma till ett nytt lag och få nya utmaningar. Jag ser fram emot att fortsätta utvecklas med en ny grupp och individuellt. Jag har fått ett bra intryck av Peter och hans syn på lagets utveckling och det ska bli spännande att vara del av den resan nästa säsong., säger Brenkle.

Kontraktet med SDE är skrivet på 1+1 år.