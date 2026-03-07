Svenskans succé – kan prisas som ligans bästa

Felicia Frank lämnade Brynäs för spel i NCAA inför den förra säsongen. Där har 20-åringen den här säsongen storspelat – och är nu en av finalisterna till att bli årets målvakt i ligan.

Felicia Frank är en av NCAA:s bästa målvakter.

Foto: Jens Carlsson / Bildbyrån.

Som en av tre spelare har Felicia Frank chansen att vinna ”årets målvakt” i NCAA. Den stjärntäta ligan har flera stora profiler som var med nu på OS, inte minst Abbey Murphy som väckte rubriker mot Sverige. Amerikanskan är också en av de mest prominenta poängplockarna.

Samtidigt som det har funnits målvakter som också har stuckit ut.

Där den tidigare Brynästalangen minst sagt är en av dem. Med 94,1 i räddningsprocent, 1,53 insläppta mål per match och nio hållna nollor på 38 matcher är hon i toppen av ligan rent statistiskt. Nu har hon också chansen att vinna priset som går till årets målvakt i NCAA.

Felicia Frank kan bli årets målvakt i NCAA

De andra två nominerade är Eve Gascon och Tia Chan. Gascon var förra säsongen med i den kanadensiska VM-truppen som reserv, samtidigt som Chan är kapten i sitt collegelag. Alla tre har liknande statistik och det återstår nu att se vem som i slutändan tar hem priset. Noterbart är också att Gascon tog hem priset förra året.

Emma Söderberg har sedan tidigare vunnit priset två gånger, men är den enda svensken som har vunnit den.

Source: Felicia Frank @ Elite Prospects