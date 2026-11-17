Jevgenij Dadonov.

Foto: Chris O'Meara/AP/Alamy

Jevgenij Dadonov har inte skrivit något nytt NHL -avtal sedan hans kontrakt med New Jersey Devils löpte ut i somras. Nu ger han upp NHL-karriären och flyttar hem till Ryssland.

Via sin hemsida meddelar KHL-klubben Ak Bars Kazan att 37-årige Dadonov skrivit på ett treårskontrakt med klubben.

– Vi är glada över att få tillbaka en så meriterad och betydelsefull hockeyspelare till KHL. Dadonov vet vad som krävs för att vinna, är väl bekant med tränarstaben och passar oss även som person. Med hans ankomst stärker vi vår ledargrupp och ger våra unga spelare ett föredöme när det gäller professionalism, säger general managern Marat Valiullin.

Uppgifter: Får topplön i KHL

Enligt den ryska sajten Championat kommer Dadonov att tjäna 50 miljoner rubel, motsvarande 6,1 miljoner kronor och 600 000 dollar, den här säsongen. Under hans två återstående år på kontraktet väntas lönen öka till 80 miljoner rubel (9,8 miljoner kronor/970 000 dollar) per säsong.

Utöver detta kan Dadonov tjäna ytterligare 80 miljoner rubel per säsong i bonusar, rapporterar Championat. För att uppnå dessa bonusar behöver han sluta i topp tre i skytteligan, i poängligan och i plus/minus-ligan i KHL.

Enligt ryska Sport-Express är Alexander Barabanov KHL:s bäst betalda spelare den här säsongen med en årslön på 100 miljoner rubel (12,2 miljoner kronor/1,2 miljoner dollar). Enligt sajtens genomgång av lönerna i ligan har elva spelare i ligan en lön på 80 miljoner rubel eller mer per säsong.

Har spelat över 600 matcher i NHL

Dadonov har spelat totalt tolv säsonger i Nordamerika och samlat på sig 641 NHL-matcher och 362 poäng för Florida, Ottawa, Vegas, Montréal, Dallas och New Jersey.

Så sent som säsongen 2024/25 producerade veteranforwarden 20 mål och totalt 40 poäng för Dallas, men flytten till New Jersey förra sommaren blev mindre lyckad för Dadonov som endast kom till spel i 24 matcher och på dessa bokfördes för blott ett mål.