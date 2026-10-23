Bryter kontraktet - efter 13 matcher

Eric Hjorth bryter sitt kontrakt i Danmark.

Foto: BILDBYRÅN

Efter att Frölunda -produkten Eric Hjorth lämnat Göteborg för finska KalPa 2020/2021 har han hunnit med spel i sex olika länder på sex år. Efter tiden i Finland blev det en vända hem till Sverige och Hockeyallsvenskan med spel i AIK och Vita Hästen . Säsongen 2023/24 flyttade han över till Kanada för spel i ECHL innan han vände tillbaka till Europa och Italien Ritten/Renon i alpligan.

Säsongen 2020/2026 spenderade backen sedan i tyska andraligan innan han i somras skrev på ett ettårsavtal med danska Aalborg Pirates.

Eric Hjorth bryter kontraktet

Nu meddelar den danska klubben att Hjorth bryter sitt kontrakt efter bara några månader i klubben.

"Eric Hjorth ser tillbaka på sin tid i Aalborg Pirates där han själv känner att han inte levererat på den nivå han själv hade hoppats och förväntat sig göra. Därför har han önskat att fortsätta sin karriär någon annanstans, och Aalborg har valt att tillmötesgå hans önskan.", skriver klubben i ett uttalande.

-- Eric är en bra kille, som har varit en positiv del av vår trupp och bidragit till gemenskapen runt laget. Han har tagit sig an sin tid i Aalborg med en professionell inställning, och även om det sportsliga inte blev som varken han eller vi hade hoppats, har vi uppskattat att ha honom i klubben. Vi respekterar hans beslut och önskar honom all lycka i sin framtida ishockeykarriär, säger Peter Lauritsen.

Totalt blev det 13 matcher och tre (0+3) poäng för den danska klubben för 25-årige Eric Hjorth.