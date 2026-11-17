Elias Salomonsson är tillbaka i träning för Winnipeg Jets. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

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Det var den 7 november som Winnipeg Jets coach Scott Arniel meddelade att Elias Salomonsson lämnat NHL-laget .

– Elias Salomonsson kommer inte att vara med oss just nu. Han kommer att vara borta från laget på grund av personliga angelägenheter som han behöver ta itu med. Det finns ingen tidsplan för när han är tillbaka. Vi ber er att respektera hans privatliv i den här situationen, var Arniels kommentar kring svenskens frånvaro då.

Tio dagar senare är 22-åringen tillbaka i träning med laget. Under måndagen sade Arniel att det är en "dag-för-dag"-situation med Salomonsson och att det inte finns någon tydlig plan för när han kan vara tillbaka i spel, rapporterar Connor Hrabchak på Winnipeg Sports Talk .

Backkollegan Josh Morrissey gläds åt att svensken är tillbaka med laget.

Elias Salomonsson hyllas av Josh Morrissey

– Det är fantastiskt, säger stjärnbacken till Illegal Curve Hockey . "Sal" är en grym och rolig kille, han är tyst men har en torr humor. Jag har fått lära känna honom här de senaste åren och han är en viktig pjäs i vårt omklädningsrum. Att se honom tillbaka på isen är en stor boost. På isen har han så mycket potential och har bara skrapat på ytan än så länge. Jag är väldigt spänd på att se honom växa.

Elias Salomonsson hann göra sex poänglösa matcher med Jets innan sitt avbrott. Dessförinnan hade ett längre uppehåll till en följd av en axeloperation han genomgick i slutet av april.

Västerbottningen, som vann SM-guld med Skellefteå AIK innan han flyttade till Nordamerika 2024, etablerade sig i NHL ifjol med 32 matcher för Jets. Då stod han för ett mål och fyra assist.

På meritlistan har Salomonsson även 84 matcher i AHL med Winnipegs farmarlag Manitoba Moose. Där har han producerat sex mål och 31 assist, totalt 37 poäng.

Winnipeg, som radat upp sex raka segrar, tar emot Ottawa Senators hemma i Canadian Life Centre i natt.