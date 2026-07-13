Eld: Hur länge ska vi stå och titta på?

Det finns en särskild typ av maktlöshet i att se en affärsmodell som du är beroende av växa, utan att du aldrig riktigt får ta del av vinsten. Men det är precis där som SHL befinner sig idag. En situation där organisationer med miljardomsättning själva kan bestämma hur mycket de vill betala, när de vill agera, och samtidigt kalla det hela för belöning.

Frågan är hur länge vi ska stå och titta på medan NHL tömmer våra hyllor?