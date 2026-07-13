Viggo Björck och Alfons Freij går båda mot en säsong i Winnipeg Jets organisation. Foto: Bildbyrån (montage).
Viggo Björck och Alfons Freij går båda mot en säsong i Winnipeg Jets organisation. Foto: Bildbyrån (montage).
Krönikor

Eld: Hur länge ska vi stå och titta på?

Publicerad 13 juli 2026 15:56
Simon Eld
Simon Eld
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SHL odlar talangerna, NHL skördar dem - och kompensationen svenska klubbar får kallas för belöning. När de största löftena lämnar Sverige allt yngre måste frågan ställas: Hur länge ska vi stå och titta på?

Det finns en särskild typ av maktlöshet i att se en affärsmodell som du är beroende av växa, utan att du aldrig riktigt får ta del av vinsten. Men det är precis där som SHL befinner sig idag. En situation där organisationer med miljardomsättning själva kan bestämma hur mycket de vill betala, när de vill agera, och samtidigt kalla det hela för belöning. 

Frågan är hur länge vi ska stå och titta på medan NHL tömmer våra hyllor?

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