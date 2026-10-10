ELD: Det säger mer om sportcheferna
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ELD: Det säger mer om sportcheferna

Publicerad 10 oktober 2026 20:28
Simon Eld
Simon Eld
Redaktör och reporter
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Varken Magnus Hellberg eller Marcus Högberg har fått exakt den start på SHL-säsongen de hade önskat. Men den enorma fallhöjden i lördagens ångestmöte säger betydligt mer om sportchefernas arbete än om målvakterna själva. Det menar Simon Eld efter 5–1-matchen.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Både Djurgården och Linköping klev in i lördagens ångestmatch med en välbehövd seger i ryggen, men bakom kulisserna i SHL-klubbarna råder (eller rådde) samtidigt en underliggande panik. Krutet har inte bara varit fuktigt – det har varit totalt dränkt.

Inför nedsläpp låg skotteffektivitet på 6,18 procent för Djurgården och 7,91 procent för Linköping. Becksvarta siffror som endast Timrå kunde "slå" i hela ligan, och som faktiskt är sämre än alla HA-lags motsvarande statistik. Fallhöjden för den målvakt som gick förlorande ur bataljen var därmed enorm, och med en tyngre SHL-start än väntat för både Magnus Hellberg och Marcus Högberg var trycket på de sista utposterna gigantiskt redan inför nedsläpp.

Samtidigt belyser just detta ett strukturellt underbetyg till båda lagbyggena.

Att ha en spetsmålvakt i SHL är en lyx, men att tvingas förlita sig på att denne står på huvudet varje kväll för att laget överhuvudtaget ska ha chans att ta poäng... det säger mer om sportcheferna än om målvakterna själva. 

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Den här artikeln handlar om:

SHLLinköping HCMagnus HellbergMarcus HögbergDjurgårdens IF Hockey