ELD: Det säger mer om sportcheferna

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Både Djurgården och Linköping klev in i lördagens ångestmatch med en välbehövd seger i ryggen, men bakom kulisserna i SHL-klubbarna råder (eller rådde) samtidigt en underliggande panik. Krutet har inte bara varit fuktigt – det har varit totalt dränkt.

Inför nedsläpp låg skotteffektivitet på 6,18 procent för Djurgården och 7,91 procent för Linköping. Becksvarta siffror som endast Timrå kunde "slå" i hela ligan, och som faktiskt är sämre än alla HA-lags motsvarande statistik. Fallhöjden för den målvakt som gick förlorande ur bataljen var därmed enorm, och med en tyngre SHL-start än väntat för både Magnus Hellberg och Marcus Högberg var trycket på de sista utposterna gigantiskt redan inför nedsläpp.

Samtidigt belyser just detta ett strukturellt underbetyg till båda lagbyggena.

Att ha en spetsmålvakt i SHL är en lyx, men att tvingas förlita sig på att denne står på huvudet varje kväll för att laget överhuvudtaget ska ha chans att ta poäng... det säger mer om sportcheferna än om målvakterna själva.