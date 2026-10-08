Sorgen efter dödsbeskedet: "Det gör ont"

Linus Johansson sörjer Eirik Skadsdammen.

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Norsk ishockey sörjer en av sina tidigare landslagsspelare.

Under onsdagseftermiddagen ska Eirik Skadsdammen ha varit ute på jakt, då han drabbades av ett hjärtstillestånd. Hamar Arbeiderblad var först att rapportera om dödsfallet.

Skadsdammen är en klubbikon i den norska klubben Storhamar, där han har sitt tröjnummer 8 pensionerat efter att ha spelat nära 900 matcher och ha vunnit fyra norska mästerskap. Under säsongen 2014/15 spelade Skadsdammen tillsammans med Färjestads lagkapten Linus Johansson .

– Jag nåddes precis av beskedet. Det gör ont. En helt underbar människa och en fantastisk lagkamrat som kommer lämna ett stort tomrum efter sig. Alla mina tankar går till hans familj och vänner, säger Johansson till Expressen .

Spelade VM med Norge

2018 avslutade Skadsdammen sin elitkarriär, men spelade vidare i lägre divisioner fram till 2024. Han spelade ett A-VM och ett B-VM med Norge under sin karriär. Hockeyallsvenskans sportchef Erik Ryman spelade tillsammans med Skadsammen i VM-turneringen 2008.

– En mycket härlig person och alltid glad och positiv. Mina tankar går till hans familj, nära och kära, samt till Storhamar och norsk ishockey som mist en fantastisk människa, säger Ryman till Expressen.

Eirik Skadsdammen blev 45 år.