Simon Åkerström lämnar AIK.

Foto: Caisa Rasmussen / Bildbyrån.

Det är Vasa Sport som har gjort klart med backen.

Klubben har en stor tradition av svenska spelare och han blir nu den sjätte blågula svensken i deras trupp till nästa säsong. De senaste tre säsongerna i Hockeyallsvenskan har han gjort över 30 poäng.

I AIK var han en toppspelare under sina två säsonger. Det blev 37 poäng i grundserien båda säsongerna. Dessutom gjorde han sedan åtta poäng på sex matcher i årets slutspel. Det blev däremot respass mot MoDo i kvartsfinalen av Hockeyallsvenskan.

När AIK tog sig till final mot Djurgården för ett år sedan var han skadad och spelade ingenting i finalserien.

Gör sin andra sejour i Finland: "Utvecklats enormt"

Nu väntar en andra sejour i Finland. Säsongen 19/20 inledde han säsongen med att göra 28 matcher för Ässät. Därutöver har det blivit 430 matcher i Hockeyallsvenskan samt 200 poäng.

– Simon Åkerström är en storväxt back. Han har gjort bra med poäng i HockeyAllsvenskan de senaste säsongerna. Han är en skicklig tvåvägsback som flyttar pucken på ett bra sätt, samtidigt som han har en stabil grund i försvarsspelet. Jag tror att hans andra sejour i Liiga kommer att bli mycket framgångsrik. Han var i Ässät som yngre och har utvecklats enormt sedan dess, säger sportchef Lauri Mikkola.

Simon Åkerström har fyller 31 år om ett par dagar och har skrivit på ett ettårskontrakt med klubben.