Efter succésäsongen – klar för collegespel

Lukas Swedin har gjort succé under sina senaste två säsonger med Minot Minotauros i Nordamerika.

Nu värvas 21-åriga målvakten av Bentley University och är klar för collegeligan.

Lukas Swedin.

Foto: Imago

Lukas Swedin började sin hockeykarriär i Djurgårdens akademi. Därifrån flyttade målvakten till HV71 i tre säsonger innan han trots sin unga ålder flyttade över till Nordamerika. De senaste två säsongerna har Swedin spelat i högsta amerikanska juniorligan, USHL och näst högsta, NAHL.



Det har däremot blivit främst NAHL-spel för Swedin som anslöt till Minot Minotauros. Målvakten har gjort succé för klubben – vilket har lett till att 21-åringen uppmärksammats och nu blivit klar för collegespel med Bentley University.



— Det känns underbart, det här har varit mitt mål de senaste åren. Jag flyttade till USA för att få möjligheten att visa skolorna vad jag går för. Nu ska jag fortsätta bevisa vad jag kan göra, på nästa nivån och kommer ett steg närmare mitt slutliga mål – att spela i NHL, säger Swedin till Minots hemsida.

Skrivit in sig i klubbens historia

Under sin tid i Minot skrev Swedin in sig i klubbens historia. Målvakten har högsta räddningsprocenten någonsin av en målvakt som har spelat minst 20 matcher för klubben – imponerande 93,7 procent. Swedin håller även rekorded för minst insläppta mål per match, 1,84 mål, bland alla klubbens målvakter som spelat minst 15 matcher.



Utöver detta har Swedin vunnit flest matcher med Minot, totalt 39 matcher under sina två år med klubben.

”Kommer utmana om att starta”

Under de två senaste åren har Swedin haft Cody Campbell som tränare som hyllar målvakten. Campbell menar att Swedin har imponerat både på och utanför isen. Enligt tränaren är målvakten en stark ledare som var Minot-truppens ryggrad under det senaste året.



— Lukas var fantastisk under sin tid hos oss och det finns ingen tvivel om att han direkt kommer utmana om att få starta i kassen. Hans förmåga att lugna ner spända situationer, är något alla tränare och organisationer sätter stort värde på hos en målvakt. Vi ser fram emot att följa hans karriär framöver, säger Campbell.



Bentley har under den gångna säsongen vunnit sin division, Atlantic Hockey och fick delta i 2025 NCAA Division I Hockey Tournament. Nu hoppas Swedin kunna bidra till fler framgångar för klubben och ta ytterligare kliv mot sitt mål, att spela i NHL.