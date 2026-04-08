Efter kriget i Mellanöstern – VM-turneringen ställs in

Ishockey-VM Division II Grupp A ställs in, det meddelar Internationella ishockeyförbundet på sin hemsida.

Tanken var att turneringen skulle spelats i Förenade Arabemiraten, så blir det inte, det har IIHF fattat ett beslut om.

Ishockey-VM Division II Grupp A ställs in

Det planerade världsmästerskapet i ishockey, Division II Grupp A (WMIIA) 2026, har ställts in. Beslutet har fattats av Internationella ishockeyförbundet (IIHF) och innebär att det kommer att ske förändringar i seriesystemet inför den kommande säsongen.

Mästerskapet var ursprungligen tänkt att spelas i Förenade Arabemiraten. Nu väljer IIHF att ställa in hela mästerskapet. Turneringen kommer inte att genomföras överhuvudtaget under 2026.

Förbundet har inte gått ut med någon officiell förklaring. Det förefaller däremot väldigt sannolikt att det är på grund av konflikten i Mellanöstern. Israels och USA:s krig mot Iran har nämligen lett till flera bombningar mot Förenade Arabemiraten och den arabiska halvön.

Följden av beslutet blir att alla upp och nedflyttningar, kopplade till Division II Grupp A, fryser. Det innebär alltså att inga lag flyttas ner från Division I Grupp B (WMIB) till Division II Grupp A (WMIIA). Därmed blir det heller inga uppflyttningar från Division II Grupp B till WMIIA.