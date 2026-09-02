Niklas Andersson berättar om klubbjakten.

Foto: Bildbyrån.

Sex år i AIK Hockey fick vara nog. Nu är Niklas Andersson på jakt efter nya äventyr. I klubben gick han från att vara huvudtränare i deras U16-lag till att jobba med både U18- och U20-laget som både huvudtränare och fystränare - till att vara med i A-laget.

Under hans första år i AIK:s A-lag gick klubben också till en final av Hockeyallsvenskan mot värsta rivalen Djurgården.

– Jag är jättestolt med det vi började bygga upp på juniorsidan. Både i hur många spelare vi plockade fram till A-laget och hur många som blev draftade. Toppen var slutspel med J18 med ett profillöst lag jämfört med de lagen vi mötte. Med A-laget var toppen så klart finalen mot Djurgården. Det var jätteroligt att få jobba med Roger (Melin). Rogers styrka är att han låter de som är runt om honom få skina och vara bra. Där kände jag att jag fick visa mer av mig själv, än vad det blev förra året, berättar tränaren.

Årets säsong, som tog slut i en kvartsfinal mot MoDo, blev också hans sista i klubben. Ganska tidigt efter att säsongen tog slut stod det klart att det inte skulle bli någon fortsättning i AIK. Det har sedan funnits rykten runt tränaren sedan säsongen tog slut, men ännu har han inte skrivit på för någon ny klubb.

– Jag har inte gjort klart med något nytt, jag har lite grejer på gång. Jag har haft svårt att ta ställning till vilken riktning jag vill gå i. Det är därför det har tagit lite tid och jag har tackat nej till vissa grejer. De gånger jag tycker saker har varit intressanta har andra kandidater valts före mig.

Det vill Niklas Andersson göra nu

I AIK förra säsongen blev det återigen stor omsättning på huvudtränaren. Totalt under Niklas Anderssons två säsonger i A-laget fick han jobba under hela fyra olika huvudtränare.

Markus Åkerblom, Roger Melin, Fredrik Hallberg och nu under våren Johan Andersson.

– Att gå som assisterande, det var relativt nytt för mig. Jag känner att jag inte har några problem att jobba som assisterande även framöver, men då vill jag verkligen jobba med någon som släpper fram mig och låter mig göra grejer och ger mig utrymme. Det är viktigt för mig om jag ska gå som assisterande. Fystränardelen är jag väldigt färdig med.

Markus Åkerblom och Fredrik Hallberg är två huvudtränare som Niklas Andersson har jobbat med.

Foto: Bildbyrån.

Vad är det för klubbar du för diskussioner med just nu?

– Diskussionerna som är igång just nu är utomlands.

Alla svenska lag har nu kommit igång med sina försäsonger och seriepremiärerna är inte allt för långt borta. Samtidigt har Andersson ingen stress med att hitta nästa jobb.

– Nej, för mig är det jätteviktigt att det blir rätt. Jag kommer ta det lugnt och kommer inte bara hoppa på något. Jag sitter inte i positionen att jag måste ha ett jobb nu. Det är första gången på tio år jag inte har något lag att träna och det känns nyttigt och bra att få den tiden.

Var på tapeten för Brynäs

Efter att säsongen tog slut medgav Niklas Andersson själv att det fanns SHL-intresse. En av klubbarna som var intresserade är Brynäs IF. Kopplingen var uppenbar då han själv representerade klubben som spelare.

Till slut valde de däremot att gå i en annan riktning.

– Det var diskussioner med Brynäs, sen blev det aldrig riktigt konkret. Det sista jag fick till mig var att de hade Nicklas Danielsson på luppen och att han var deras förstaval.

Vad var det som lockade med Brynäs?

– Jag har spelat i Brynäs i fem år totalt. Jag fick min fostran i deras juniorled och jag skulle säga att AIK och Brynäs är mina lag som jag håller nära. Sen bor mina barn i Gävle dessutom.

Är den dörren stängd just nu?

– Det skulle jag säga. Jag har inte hört någonting från det hållet.