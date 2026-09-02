Finska OS-forwarden klar för New York Rangers

Eeli Tolvanen spelar i Rangers nästa säsong.

Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo

Det har varit en lång sommar för Eeli Tolvanen. Han har sedan den 1 juli gått och väntat på att något lag ska hugga på honom under free agency. Det har däremot varit ont om attraktiva bud och drygt två månader senare fanns han fortfarande kvar på marknaden.

I natt blev det sedan klart med nästa klubb.

Det blir till höst en flytt till Manhattan för att spela med blåränderna. New York Rangers kunde under natten presentera 27-åringen på ett ettårskontrakt värt 1,5 miljoner dollar.

Eeli Tolvanen till New York Rangers

Finländaren var som junior rejält hajpad och spelade både VM och OS för Finland som U19-spelare, där han också var tongivande. Han var även med och vann både U18- och junior-VM med sitt land. Sedan flytten till Nordamerika har han däremot haft svårt att leva upp till förväntningarna.

I Seattle Kraken de senaste åren har Eeli Tolvanen däremot haft sina bästa år och stod för sina tre poängbästa säsonger med 41, 35 och 36 som noteringar. Nu får han chansen i New York som hoppas kunna skaka fram ännu en växel till ur forwarden.