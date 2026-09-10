Svenske doldisen klar för spel i farmarligan

Edvin Nilsson är klar för spel i New Mexico.

Foto: Bildbyrån & New Mexico Goatheads (Montage)

New Mexico Goatheads meddelar via sin hemsida att man gjort klart med den svenske backen Edvin Nilsson. 20-åringen kommer närmast från spel i den kanadensiska juniorligan BCHL, där han förra säsongen producerade 43 poäng (7+36) på 54 matcher för Vernon Vipers och Chilliwack Chiefs.

– Edvin är en smart och rörlig back som flyttar pucken bra och spelar med ett lugn. Han har bra instinkter, tävlar och tar bra beslut under press. Han kommer att bidra med en trygghet till vår blålinje och vi är glada att ha honom här i New Mexico, säger tränaren Zack Stortini.

Har spelat i HV71

Nilsson har Tranås som moderklubb och har ett förflutet i HV71 :s ungdoms- och juniorverksamhet, där han spelade fyra säsonger. På meritlistan har han även spel i de svenska U17- och U18-landslagen.

Tanken var att han från och med säsongen 2025/26 skulle spela collegehockey med University of Massachusetts , men något spel i collegeligan blev det inte. I stället spelade Nilsson bara sex matcher med USHL-laget Green Bay Gamblers under säsongen 2024/25, innan han flyttade vidare till BCHL och Vernon Vipers.

New Mexico Goatheads är ett nystartat lag i ECHL som gör sin första säsong i ligan den kommande säsongen. Laget spelar i staden Rio Rancho och är en samarbetsklubb med Colorado Avalanche och Colorado Eagles.