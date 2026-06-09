Draftas till OHL - andra tjejen någonsin

Inatt skrevs det historia i OHL-draften. 17-åriga Sophie Jovanovic blev första kvinna att draftas i OHL U18 Priority Selection-draft när hon valdes av Brantford Bulldogs.

Hon blev också den andra kvinnan någonsin i en OHL-draft, efter att målvaktskollegan. Taya Currie valdes 2021 av Sarnia Sting.

Det är inte första gången som Jovanovic bryter barriärer. Hon har redan 17 matcher i GTHL för Toronto Marlies som enda kvinna i ligan.

- Det är bara galet. Jag är också väldigt tacksam för mina lagkamrater som varit väldigt stöttande, säger hon till Sportsnet.

U18 Priority Selection är en tre rundor lång draft som ger klubbar möjlighet att drafta spelare som inte tidigare draftats i Priority Selection, vilket ger spelare som är senare i utvecklingen chansen att delta i juniorhockeyns främsta liga.