Nils Åman flyttar hem till Sverige.

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På en skral marknad har Nils Åman pekats ut som en drömvärvning för i princip alla SHL-lag. Nu har Djurgårdens IF Hockey vunnit dragkampen. Under tisdagskvällen presenterade stockholmaren centern, som kommer från spel i AHL.

Där har han producerat väl samtidigt som det även blivit 132 NHL-matcher för Vancouver Canucks. Under sommaren har 26-åringen hoppats på ett nytt NHL-kontrakt. Men det har inte dykt upp något av intresse.

Och nu väljer han alltså att flytta hem till Sverige igen.

– Nils är en stor center som är skicklig över hela banan. Stor lojalitet i spelet men trots det har han konsekvent kunnat producera på hög nivå över i Nordamerika. Vi får in en toppcenter i båda riktningar, och i en ålder där han kommer bli bättre över hela kontraktstiden, säger Marcus Due-Boje i ett pressmeddelande .

Nils Åman klar för Djurgården

Centern är från Skogsbo och kom fram i Leksands akademi. Där blev det två fulla SHL-säsonger innan han åkte över till Nordamerika. Efter den sista säsongen i Dalarna blev det även ett VM-framträdande för masen.

I AHL blev det 95 poäng på 123 matcher utspritt över fyra säsonger. Samtidigt som han alltså fick smaka på en hel del spel i NHL.

– För mig känns det också som helt rätt steg i min utveckling och karriär att komma till en så stor förening, där jag kan bidra samtidigt som jag fortsätter att utvecklas. Jag längtar verkligen efter att säsongen ska dra igång och få spela inför alla fantastiska Djurgårdssupportrar, säger spelaren själv.