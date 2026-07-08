Nikolas Brouillard klar för Djurgården.

Foto: Jonathan Tenca/Cal Sport Media

Nikolas Brouillard har spelat 374 matcher i AHL och gjort 190 poäng. Nu är kanadensaren klar för spel i Sverige. Backen har skrivit på för Djurgårdens IF Hockey till nästa säsong. Han beskrivs som en offensivt skicklig tvåvägsback och är nu alltså klar för spel i SHL nästa säsong.

Den senaste säsongen blev det 24 poäng på 67 matcher för San Diego Gulls.

– Vi ville fortsätta utveckla backsidan med förstärkt pucktrygghet och kreativitet. Nikolas är en mycket skicklig och skridskostark back som sällan hamnar i trångmål trots att han ofta söker kreativa lösningar, säger sportchef Marcus Due-Boje i ett pressmeddelande.

Djurgården värvar Nikolas Brouillard

Djurgården har nu åtta backar under kontrakt, inklusive 07:an Liam Pettersson. Nikolas Brouillard mäter 178 centimeter och får kanske ses som lite av en ersättare till Joey Laleggia, som valde att avsluta karriären.

Kontraktet är skrivet över en säsong.

– Kombinationen av Djurgårdens historia, ambition och möjligheten att få vara en del av något speciellt gjorde valet enkelt. Det är en klubb med höga förväntningar och en vinnarkultur och det är något som motiverar mig. Jag känner att det här är rätt plats för mig att fortsätta utvecklas som spelare och hjälpa laget att nå sina mål.