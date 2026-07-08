Efter trejden - får tävla mot superstjärnan: "Bara se och lära"

Dennis Hildeby och Andrej Vasiljevskij klar för Tampa Bay.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

BÅLSTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Sverige fortsätter att leverera bra målvakter till NHL. Säsongen 2024/25 debuterade bland andra Dennis Hildeby i ligan, då för Toronto Maple Leafs. Nu väntar många på att han ska få sitt genombrott i ligan, men det blir inte hos Toronto. Den första juli trejdades 24-åringen till Tampa, där han får konkurrera med Jonas Johansson och inte minst Andrej Vasiljevskij.

– Otroligt roligt redan från start. Att bli draftad av en så stor organisation är en stor ära, berättar Dennis Hildeby då hockeysverige.se träffar honom för en intervju intill en av Bålstas alla båthamnar och frågar hur han ser tillbaka på tiden i Toronto.

Dennis Hildeby fortsätter:

– Det blev tre säsonger där. Jag växte mycket både som hockeyspelare och person. Jag hade väldigt roligt och det var många fina människor som tog hand om mig där.

"Ett helt dygn som kändes surrealistisk"

Han är, som så många andra, imponerad över det stora intresset för Maple Leafs som råder i Toronto.

– Klart att intresset är stort. Jag skulle säga att det är väldigt roligt och bra att folk verkligen bryr sig om det som händer.

– Sedan kan det komma i ett jobbigare läge där man kanske inte presterar individuellt eller som lag, och att man då får ta lite extra. I det stora hela är det ändå väldigt speciellt och uppskattat.

Dennis Hildeby i Toronto.

Foto: Bildbyrån.

Hur ser du idag tillbaka på debuten i NHL?

– Det var ett helt dygn som kändes surrealistiskt och som en dröm, säger Dennis Hildeby med ett skratt och fortsätter:

– Känslan inför den matchen var något jag aldrig känt tidigare. Jag kände hur speciellt det var och fick lite av en känsla att jag lyckats. Självklart var det nervöst också, men framför allt var det känslan av att ha gjort något bra och att få uppleva en så stor grej.

Dennis Hildeby om tiden i Toronto

Toronto har NHL-laget och farmarlaget på samma ställe, vilket Dennis Hildeby tyckte var bekvämt och något han uppskattade.

– Jätteskönt. Speciellt förra säsongen och den innan det, då det var mycket upp och ner.

– Nu har jag inte upplevt hur andra lag har det, men det är väldigt skönt att kunna ha sin lägenhet året runt oavsett om du blir uppflyttad och måste vara på plats inom några timmar.

– Arenorna ligger dessutom nära varandra, så det blir inte en så stor omställning.

Dennis Hildeby är hemma i Stockholm över sommaren.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Det blev totalt 20 matcher, inklusive inhopp, för honom i Toronto i NHL senaste säsongen.

– Det var en väldigt rolig säsong. Jag fick många chanser uppe i NHL och det var otroligt kul att spela. Resultatmässigt kunde vi såklart önska mer.

– Det blev kanske inte det antal vinster jag hade hoppats på, men det var en väldigt bra erfarenhet och något att bygga vidare på.

– Sedan blev det lite halvt om halvt med matcher i NHL och AHL. Jag tycker att matcherna i AHL kändes lite upp och ner prestationsmässigt. Jag håller fortfarande på att analysera vad exakt det var som gjorde att det blev så, men det är svårt att hitta något exakt. I det stora hela var det en bra säsong att bygga vidare på.

"Fick ett samtal fem minuter innan Belgien Senegal"

För en dryg vecka sedan meddelade Toronto att man trejdat Dennis Hildeby till Tampa, vilket kom överraskande för honom.

– Ja, och det var också en ”first experience”. Något jag inte upplevt tidigare. Klart att man aldrig är säker som spelare, så det finns alltid i bakhuvudet att det kan hända.

– Det har varit många flyttar på spelare lite här och var, så det är klart att jag kände att nästa gubbe kunde vara jag själv.

Dennis Hildeby är klar för sin andra NHL-klubb.

Foto: Bildbyrån.

Hur fick du beskedet?

– Jag fick ett samtal fem minuter innan Belgien mot Senegal. Efter det blev det många samtal, så jag hann bara se andra halvlek.

Svårt att fokusera på fotboll just då?

– (Skratt) Jag missade första 45 och fick sedan komma tillbaka.

Dennis Hildeby får tuff konkurrens i Tampa Bay

En av hans målvaktskollegor i Tampa blir Andrej Vasiljevskij, som senaste säsongen utsågs till NHL:s bästa målvakt och i och med det erhöll Vezina Trophy.

– En tuff konkurrenssituation, men speciell och rolig. Att som målvakt få spendera tid med en sådan kille är väldigt gynnsamt, att få se och lära av honom.

– Han är en målvakt jag har sett upp till sedan långt tillbaka, så det är väldigt coolt.

Andrej Vasiljevskij är en av världens bästa målvakter.

Foto: Bildbyrån.

Vad är det som gör honom unik som målvakt?

– Man kallar honom för ”The Cat”. Han är extremt atletisk och otroligt snabb trots sin storlek. Hans benparader är väldigt fina att kolla på.

Får tävla mot svensken (?)

Tampa Bay GM Julien BriseBois har sagt att man avser att Dennis Hildeby ska ta Jonas Johanssons backup-roll, medan Johansson förväntas lämna.

– Jag har stött på Jonas tidigare, men känner honom inte på ett personligt plan. Vi möttes förrförra säsongen och då bytte vi några ord under värmningen.

Om Jonas Johansson blir kvar i Tampa får svenskarna konkurrera mot varandra.

Foto: Bildbyrån.

Kort efter att Dennis Hildeby blev klar för Tampa fick han ett sms.

– Jag fick ett varmt välkomnande av (Victor) Hedman. Klart att det betydde mycket och gav en skön känsla.

– Pontus (Holmberg) har jag spelat med i Marlies, så honom känner jag på ett lite bättre plan. Han är någon jag kan luta mig mot, vilket är skönt.

"Bara för mig att se och lära"

Hur tänker du kring förutsättningarna för dig att ta en av två platser i Tampa från start?

– Klart att det är målsättningen. Samtidigt är det en tuff konkurrens. Det ser väldigt bra ut just nu och känns som bra förutsättningar. Sedan är det upp till mig att ta den där platsen.

Att tävla med Andrej Vasiljevskij kan väl vara både på gott och ont?

– Precis. Det är bara för mig att se och lära, och ta varje chans jag kan få att lära av honom. Det ska bli jättekul.

Dennis Hildeby. Från Linden till Tampa.

Foto: Privat & Ronnie Rönnkvist.

Vad är det som har tagit den här killen, som började i Linden, till den plats han är på idag?

– Det är så mycket. Alltifrån min omgivning till att fortsätta jobba. Till att börja med bra förutsättningar från mina föräldrar. Jag fick varje målvaktscamp jag frågade efter, men även många jag inte ens frågade efter.

– Jag har fått väldigt mycket hjälp på vägen, många bra ledare och allt vad det har varit. Sedan ska det studsa med också, vilket det har gjort hittills. Det kommer inte alltid att studsa med, och det har det såklart inte alltid gjort, men nu har jag tagit mig till en bra plats. Nu är det bara att fortsätta därifrån och köra, avslutar Dennis Hildeby innan vi tar en promenad ut på en av bryggorna för att se om killen som har laddat upp med fiskespön där får något napp.