Tidigare SHL-forwarden vänder hem till Sverige

Daniel Olsson-Trkulja är tillbaka i svensk hockey.

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Daniel Olsson-Trkulja har gjort fyra SHL-säsonger för Linköping HC och Leksands IF. Totalt blev det 163 matcher i högsta ligan. Efter fem säsonger utomlands är nu forwarden klar för en återkomst till svensk hockey.

Nästa säsong blir det spel i Hockeyettan för 35-åringen.

Nyköpings SK har nämligen gjort klart med veteranen inför den kommande säsongen. På meritlistan finns även 148 allsvenska matcher för AIK Hockey.

– Daniel är en smart spelare som vi kommer ha nytta av över hela planen, hans bästa kvalitet är det offensiva spelat, spelskicklig med bra spelsinne. Han kommer bidra med flera års erfarenhet från SHL & HA och bra utländska ligor där han har hållit en hög nivå hela tiden. En omtyckt spelare som vi får nytta av både på och utanför isen, säger sportchef Oscar Jernström i ett pressmeddelande.

Daniel Olsson-Trkulja har tidigare spelat i Hockeyettan för Kallinge/Ronneby. De senaste åren har han spenderat i Polen och innan det blev det även spel i Norge.