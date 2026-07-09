SHL-klubben värvar från Nordamerika: "Offensivt producerande"

Cooper Marody flyttar till Sverige.

Foto: Frank Jansky/Icon Sportswire

Efter 359 matcher i AHL väljer Cooper Marody att flytta till Sverige. Amerikanen har skrivit på för Linköping i SHL till nästa säsong. Där blir han nu en av klubbens spetsvärvningar inför nästa säsong. De har sedan tidigare sagt hejdå till Nick Shore och Robin Kovács. Nu får de in en ersättare som är tänkt att producera poäng till nästa säsong.

29-åringen har flera säsonger i AHL bakom sig där han har producerat bra med poäng. Inte minst säsongen 21/22 då det blev 55 poäng på 52 matcher. Samma säsong fick han även göra sin hittills enda NHL-match, då med Edmonton Oilers.

Nu väntar alltså första utlandsäventyret i karriären.

– Vi är mycket glada över att välkomna Cooper Marody till Linköping Hockey Club. Cooper är en mycket intelligent ishockeyspelare som har varit en offensivt prodcerande spelare genom hela sin karriär. Han ger oss ytterligare ett högerfattat alternativ och bidrar med förmågan att göra skillnad i alla situationer, särskilt i power play. Vi tror att hans skicklighet, erfarenhet och spelsinne kommer att komplettera vår grupp utmärkt, och vi ser fram emot att se honom i LHC-tröjan i höst, säger sportchef Broc Little i ett pressmeddelande.

Cooper Marody blir nu den 14:e forwarden under kontrakt till nästa säsong. Men då räknas även de båda juniorerna Milton Carpenhammar och Oscar Holmertz in.