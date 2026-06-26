Colorado dumpar Stanley Cup-vinnaren – får lönetaksutrymme

Valerij Nitjusjkin får lämna Colorado Avalanche – ny klubb blir Columbus Blue Jackets. Foto: Ron Chenoy-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Colorado Avalanche och Columbus Blue Jackets har genomfört en trejd där den rutinerade ytterforwarden Valerij Nitjusjkin byter klubb.

I utbyte får Avalanche ett val i andra rundan av NHL-draften 2026, ett val i tredje rundan 2027 samt ett val i femte rundan 2028.

Den första att rapportera om affären var Sportsnets NHL-insider Elliotte Friedman .

Fyra år kvar på kontraktet för Nitjusjkin

Nitjusjkin har fyra år kvar på sitt åttaårskontrakt med ett lönetaksvärde på 6,125 miljoner dollar per säsong.

Den 31-årige ryssen har tillbringat de sju senaste säsongerna i Colorado, där han var med och vann Stanley Cup 2022. Även om hans defensiva spel inte varit lika starkt de senaste åren kommer han från en offensivt produktiv säsong med 17 mål och 32 assist, totalt 49 poäng, på 72 matcher.

Veteranen har haft problem med skador, men även uppseendeväckande incidenter utanför isen som medfört rehabilitering i NHL:s program för missbrukare .

Columbus förstärker därmed sin forwardsuppsättning med en etablerad topp-sex-forward som dessutom är kontrakterad över flera säsonger.

Klubben har fortfarande mer än 26 miljoner dollar i lönetaksutrymme efter affären, men har samtidigt ett stort antal kontrakt att hantera under sommaren. Bland de mest namnkunniga spelarna som återstår att skriva nya avtal med finns Boone Jenner, Mason Marchment, Adam Fantilli och Jet Greaves.

Colorado frigör lönetaksutrymme

För Avalanche innebär trejden framför allt ökad ekonomisk flexibilitet inför resten av sommaren.

Efter att redan ha gjort sig av med Ross Colton och Jack Drury har Colorado nu knappt elva miljoner dollar i tillgängligt lönetaksutrymme. Samtidigt lämnar klubben en spelare vars tid i Denver kantats av både skador och problem utanför isen.

Det val i andra rundan 2026 som Avalanche får i affären är ursprungligen St. Louis Blues val och motsvarar det 43:e valet totalt i fredagens NHL-draft.