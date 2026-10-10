Det har varit bråda dagar för Charlie Forslund i Brynäs.

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JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Brynäs fortsätter sin "varannan match" start på säsongen. Efter att ha tagit en 4-1-seger mot Björklöven i torsdags är Gävle-laget nu tillbaka i förlustkolumnen igen. Under lördagseftermiddagen förlorade Brynäs med 3-2 borta mot HV71 .

Det blev också en sur förlust för Brynäs som stod för en stark tredje period och pushade för att avgöra matchen. Lite från ingenstans fick då HV71 ett segermål, efter en turlig sargstuds, med mindre än två minuter kvar för att vinna med 3-2.

– Det är en jämn och tajt match. Jag tycker att det är två bra lag som spelar lite på varandras svagheter. Det blir lite djungelhockey. Jag tycker att vi gör en bra match överlag men det är synd att de avgör där på slutet, säger Brynäsforwarden Charlie Forslund till hockeysverige.se efter förlusten.

Ni skapar ju en hel del, är det bara det lilla sista i avsluten som saknas för att ni ska vinna i dag?

– Ja, precis. Vi är ju där och skapar och det krävs ju att man är lite mer vass när lägena väl kommer. Det är bara att jobba vidare med målskyttet så ska vi nog kunna göra fler mål i nästa match.

Charlie Forslund i ny omgivning: "Gör mitt bästa"

För Charlie Forslund var detta hans fjärde SHL -match i karriären, då 20-åringen också är utlånad till Almtuna under årets säsong. Forslund gjorde SHL-debut borta mot Linköping där han fick spela 10:49 minuter och även noterades för sin första poäng i form av en assist.

Därefter har Forslund fått knapert med istid och endast varit 13:e forward i två raka matcher. Med Anton Rödin borta för Brynäs fick talangen dock kliva in i kedjan med Gustav Hillström och Oskar Lindblom i dagens match mot HV71.

– Det var kul. Det var bra tryck här i arenan och det var bara att njuta av situationen och göra mitt bästa. Jag är nöjd med insatsen ändå.

Charlie Forslund under dagens SHL-match mellan HV71 och Brynäs.

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Hoppar mellan Brynäs och Almtuna: "Lite mentalt tufft"

Annars har det varit hektiska dagar för Charlie Forslund, som har spelat match fyra (!) dagar i rad för Brynäs och Almtuna i SHL och HockeyAllsvenskan .

Onsdag: Hemmamatch med Almtuna mot Visby/Roma.

Torsdag: Hemmamatch med Brynäs mot Björklöven.

Fredag: Bortamatch med Almtuna mot Kalmar.

Lördag: Bortamatch med Brynäs mot HV71.

– Det funkar bra ändå tycker jag. Sedan är det match här i morgon igen så det kommer att bli fem matcher på fem dagar här. Det är bara att köra på, det är inget att klaga på. Hockey är ju det jag vill spela så jag njuter bara, säger Charlie Forslund.

Hur känns kroppen egentligen efter att ha spelat match flera dagar i rad?

– Kroppen känns bra, men det är nog mer lite mentalt tufft att aldrig få ha någon ledig dag eller som "day off" liksom. Samtidigt är det kul med hockey så det är dumt att klaga tycker jag. Det är bara kul.

För Charlie Forslund har det som sagt varit intensivt då han inte bara spelar match varje dag, utan också byter både lag och liga mellan matcherna.

– Det är två olika ligor såklart och två olika spelsystem också. Även fast de är ganska lika tycker jag så måste man ju såklart anpassa sig med tanke på var man är, rollen man har och allt sånt. Jag tycker att jag sköter det ganska bra. Jag vet hur Brynäs vill spela och jag vet hur Almtuna också vill spela. Jag tycker att jag sköter den biten bra. det är bara att tänka till lite extra vilka man spelar med.

Charlie Forslund ska åka tillbaka direkt för att spela med Almtuna igen.

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Charlie Forslund ska spela fem matcher på fem dagar

I morgon, söndag, spelar Almtuna hemmamatch mot Nybro Vikings.

Du ska alltså upp till Uppsala direkt och spela match i morgon igen?

– Ja, de släpper av oss där så det är bara upp igen.

Ser du fram emot att kunna vila lite nästa vecka sen eller hur blir det?

– Jag hoppas kunna få ledigt på måndag i alla fall, men vi får se. Man vet aldrig, avslutar Charlie Forslund med ett skratt.