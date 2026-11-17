Jan-Erik Lyck blev 84 år gammal.

Den tidigare Brynäsprofilen Jan-Erik Lyck har gått bort. Han somnade in under måndagen efter en tids sjukdom.

Lyck var med och byggde upp Brynäs IF under 1960- och 70-talet till vad som kallas Brynäs "storhetstid". Klubben vann nio SM-guld under denna period och Lyck var med och vann sju av dessa. Man hittade ofta med hans namn i poängprotokollet efter matcherna.

Lyck körde ofta tillsammans med Hans Lindberg och Lars-Göran Nilsson i samma kedja. Bakom sig hade de oftast bröderna Börje och Stig Salming.

Salming om åren tillsammans: "En fin vän"

När Expressen pratar med Stig Salming minns han sin tidigare lagkamrat med värme.

– Jag spelade med honom i flera år och han var min första rumskompis som jag hade när jag kom till Brynäs. Minns att vi åkte till Helsingfors på min första bortaturné och han tog hand om mig. Han var en lurig ”rightare” och en otrolig bollbegåvning, bland annat i tennis, säger Stig Salming.

Han fortsätter förklara att Lyck gjorde avtryck i Brynäs och lagkamraterna runt honom.

– Han var en stark personlighet som har betytt mycket för Brynäs. En jordnära människa och fin vän. Mycket tråkigt att höra.

Jan-Erik Lyck blev 84 år.