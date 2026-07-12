Brayden Tracey lämnar Sverige.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

I november värvade Mora IK Brayden Tracey med förhoppningen om att få in en spetsspelare. Kanadensaren hade däremot svårt att leva upp till förväntningarna. Det blev elva poäng på 30 matcher i grundserien.

Sedan säsongen tog slut stod det klart att det inte skulle bli någon fortsättning mellan parterna.

Nu har 25-åringen istället gjort klart med en ny klubb. Till hösten väntar spel i Blue Devils Weiden i den tyska andraligan. Sedan tidigare har han även gjort ett par matcher för Jukurit och Slovan Bratislava. Det här blir därmed det fjärde landet i Europa.

Brayden Tracey och Mora slutade på en tiondeplats i Hockeyallsvenskan. De åkte sedan ut i play in mot Södertälje SK med 2-0 i matcher.