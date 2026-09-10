Tidigare SHL-målvakten klar för ny klubb

Brandon Maxwell flyttar till Slovakien.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Brandon Maxwell har gjort två sejourer i Sverige under sin karriär. Under säsongen 2013/14 landade amerikanen in hos Rögle där han var förstemålvakt när klubben spelade i HockeyAllsvenskan . Det kom sedan att dröja nio säsonger innan Maxwell återvände till svensk hockey igen.

Under slutet av säsongen 2022/23 värvades han till en annan Skåneklubb, Malmö Redhawks, där han spelade under resten av SHL -säsongen. Annars har burväktaren spelat flera år i Tjeckien och Tyskland förutom sina två inhopp i Sverige.

Nu är dock 35-åringen klar för spel i ett nytt land. Han missade nästan hela säsongen i fjol och kom bara till spel i en enda match för EC Kassel Huskies i tyska andraligan. Brandon Maxwell är dock klar för en comeback och väljer att förlänga sin karriär i Slovakien .

Brandon Maxwell flyttar till Slovakien

Det är HC Presov som presenterar värvningen av Maxwell på ett kontrakt som sträcker sig över den kommande säsongen 2026/27. Presov kom sist i Slovakien förra säsongen och räddades kvar i högstaligan via kvalspel. Nu värvas Maxwell i hopp om att stärka klubbens målvaktssida och han blir den fjärde (!) målvakten på kontrakt i Presov inför årets säsong.

Brandon Maxwell har tillbringat en majoritet av sin karriär i Europa och är även tysk medborgare. Förutom sejourerna i Sverige har han även gjort fem säsonger i Tjeckien, ett år i Österrike samt tillbringat sex säsonger i Tyskland. 2018 var Maxwell uttagen till USA:s OS -lag i Pyeongchang, dock utan att spela.

När Maxwell spelade i Rögle hade han 90,3 i räddningsprocent och 2,65 insläppta mål per match på 40 framträdanden i HockeyAllsvenskan. Under tiden i Malmö spelade han i tio SHL-matcher under grundserien och hoppade sedan in och spelade i en kvalmatch 2023. Där blev han stor hjälte genom att hålla nollan i den femte kvalmatchen mot Brynäs där Malmö vann med 1-0 samt 4-1 i matcher för att hålla sig kvar i SHL.