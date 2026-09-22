Svensken tillbaka – efter blodproppen: "Svårt att ta in"

Filip Hållander var tillbaka på isen i natt.

Foto: Rebecca Blackwell/AP/Alamy

Filip Hållander fick merparten av fjolårssäsongen förstörd av en blodpropp. I november 2025 fick han sjukdomsbeskedet och fram tills dess hade han bara spelat 13 matcher med Pittsburgh Penguins , innan blodproppen höll honom borta från spel under resten av NHL -säsongen.

I nattens träningsmatch mot Buffalo var Hållander tillbaka i spel och gjorde sin första Penguins-match på 322 dagar när Pittsburgh besegrade Buffalo med 4–1.

– På ett sätt känns det normalt, men när man tittar tillbaka på allt som har hänt inser man hur mycket man har längtat efter den här stunden, säger Hållander till Pittsburghs hemsida.

– Jag vill spela bra och visa upp mig från min bästa sida. Samtidigt är det svårt att ta in, men det var kul att vara med där ute och få vinna.

"Vi vill att han ska bli en NHL-spelare på heltid"

I februari gjorde Hållander ett försök till comeback, men ett bakslag efter blott tre AHL -matcher gjorde att man beslutade att avsluta svenskens säsong. Sedan dess har han jobbat med Penguins medicinska stab och hemma i Sverige för att göra sig redo för den här säsongen. I slutet av augusti fick Hållander klartecken att kunna köra för fullt och slåss nu om en plats i Penguins laguppställning.

– Det är tufft att missa så mycket tid som han har gjort, så det är grymt att få se honom nu på lägret. Vi vill att han ska bli en NHL-spelare på heltid och jag tror att han förväntar sig det av sig själv också. Jag tror absolut att han är en spelare som kommer att bidra med bra konkurrens i vårt lag, säger Penguins assisterande general manager Jason Spezza.

"Har något många andra inte har"

Fjolårets sjukdomsbesked har gett Hållander ett annat perspektiv på saker – och en annan typ av motivation.

– Jag tror att jag har något många andra inte har. Jag var nära att få allt det här taget ifrån mig. Jag känner mig glad varje gång jag är ute på isen. Ingen är mer motiverad eller hungrigare än jag, säger Hållander.