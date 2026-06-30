BODIN: Det talar för och emot Viggo Björck i Djurgården

"Should I stay or should I go?"

Viggo Björck har antagligen inte koll på punkbandet The Clash gamla dänga från klassikeralbumet "Combat Rock" från 1982. Men samma fråga lär ringa i huvudet på honom under den närmaste tiden.

Blir han kvar i Djurgården en säsong till, eller väljer han att hoppa rakt in i NHL efter NHL-draften?

Själv har han svarat diplomatiskt varje gång frågan kommit upp.

– Jag skulle inte ha något emot att gå tillbaka till Djurgården ett år till. Jag tror inte att det är en dålig väg att ta. Du vet aldrig vad som händer och det är rätt långt borta just nu. Vi får se, sa han till kollega Martin Jansson inför NHL-draften.

När han anlände till Winnipeg för utvecklingslägret efter NHL-draften var han inne på samma spår när han intervjuades av Murat Ates på The Athletic :

– Det vore superhäftigt (att spela i NHL). Men jag måste prata med… Vi har egentligen inte bestämt om jag ska åka tillbaka till Sverige eller hur vi ska göra ännu. Men jag menar, alla vill ju spela i NHL. Så vi får se.

Alla dörrar är därmed öppna. Låt oss därför titta på alternativen.

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