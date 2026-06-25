Viggo Bjöck gör sig redo inför NHL-draften.

Foto: Bildbyrån & Martin Jansson.

Viggo Björck är en av två svenskar som NHL rankar topp 15 i årets NHL-draft. Tillsammans med Ivar Stenberg var han under onsdagen med och mötte media i Buffalo. Efter en lång flygning och en sen ankomst på onsdagskvällen var det en jetlaggad stortalang som klev in i rummet.

Intresset var stort för de båda svenskarna och de blev omringade av journalisterna.

Men en sak som de båda har, det är varandra. Under de senaste månaderna har de genomgått mycket tillsammans. Dels blev båda bland de yngsta VM-spelarna i svensk hockeyhistoria och dels har de tagit sig igenom combine och all draftgalenskap tillsammans.

– Det är kul när någon nära en går igenom samma sak. Jag gillar att honom här och spendera tid med honom. Min bror är här på läktaren också, säger Björck.

Hur nära har ni kommit varandra den senaste tiden?

– Jag lärde känna Ivar i U17-landslaget. Det har inte varit så många år men vi är rätt nära. Jag ser honom som en bra vän och under landslagsuppehållen hänger vi mycket. Han är en väldigt rolig kille och väldigt seriös i spelet.

Under VM fick de båda också spela i samma kedja som Lucas Raymond.

– Det var rätt speciellt. Alla ser hur skillad han är och hur han spelar men det var också en bra mentor till mig och Ivar. Han hjälpte oss under matcherna och gav oss feedback.

"Trodde inte jag skulle spela senior-VM"

När vi summerar säsongen 25/26 kan vi inte säga något annat än att det har varit en braksuccé för centern från Täby. Han slog sig in i SHL med Djurgårdens IF Hockey och blev deras förstacenter. Han vann JVM-guld med Sverige och USM-guld med Djurgården.

Det innan han sedan även blev Sveriges yngsta VM-spelare genom tiderna.

Hade du förväntat dig att det skulle bli en sån här säsong?

– Jag skulle inte säga att jag hade förväntat mig det. Men jag hoppas alltid på det bästa och försöker göra så bra jag kan. Så jag trodde inte att jag skulle få spela senior-VM i maj men jag tycker att jag har blivit bättre och bättre under säsongen.

Viggo Björck under hockey-VM.

Foto: Foto: Bildbyrån

Det var också efter junior-VM som han exploderade. Robert Kimby i Djurgården började då förlita sig på sin talang och match in och match ut var han bland spelarna som spelade mest. Något som har fått tvivlarna i Nordamerika att backa något.

– Jag tror att det var ett bra break för mig att spela JVM, kliva bort från seniorerna, strukturen och få spela många minuter. När jag sedan kom tillbaka tog jag det med mig. Jag tror att det var en bra mix av olika miljöer under säsongen.

Viggo Björck om Djurgården

I Stockholm är det många som håller andan inför nästa säsong. Viggo Björck målas upp som förstacenter i Djurgården till hösten. Samtidigt kan mycket hända, speciellt efter en NHL-draft.

Då är det till mångt och mycket den klubben som styr vad som händer.

Det definitiva beskedet till Djurgården kring vad som händer får därmed vänta ett tag till.

– Först får man se vilket lag som draftar en. Jag skulle inte ha något emot att gå tillbaka till Djurgården ett år till. Jag tror inte att det är en dålig väg att ta. Du vet aldrig vad som händer och det är rätt långt borta just nu. Vi får se.

Hur ser resten av tiden inför draften ut?

– Det sägs att vi ska spela golf. Sen efter det är det middag med familjen. I morgon vet jag inte vad som händer men det var någon frukostgrej med NHL, sen är det bara att vänta. Jag vet inte om man borde vara nervös för det finns inget dåligt alternativ, men det kommer kanske att bli mer när det närmar sig.

Mitt i all galenskap hittar Björck också sätt att roa sig. Även om det kanske inte är det bästa beslutet att gå ut och spela golf mitt i ett regnkaosigt Buffalo kommer han att ha en helg att minnas.

– Ja, jag tycker att jag har kul hela tiden. Jag har roligt nu när jag pratar med er och det kommer bli kul.