Björklöven värvar NHL-rutin: "Komplett"

Phil Di Giuseppe flyttar till Europa och Sverige. Foto: Jacob Kupferman/CSM via ZUMA Wire (montage).

IF Björklöven värvar kanadensiskt till forwardssidan, men där ingång också en hel del rutin.

Under torsdagen meddelar sportchef Per Kenttä att 32-årige Phil Di Giuseppe ansluter inför 2026/27-säsongen. Ett nyförvärv direkt från AHL och Nordamerika, som så sent som 2024/25 representerade Vancouver Canucks.

Totalt har Di Giuseppe nått över 300 NHL-matcher i sin karriär.

– Phil är en intensiv och pålitlig forward som trivs i det fysiska spelet, vinner många puckdueller och är skicklig i forechecken. Han är en komplett tvåvägsforward som bidrar med samma höga kvalitet både offensivt och defensivt, och är en spelare som vi kan lita på i alla spelformer och avgörande lägen, säger Kenttä.

Rutin från både NHL och AHL

Phil eller Phillip Di Giuseppe började sin resa i NCAA och University of Michigan. Han valdes i andra rundan av NHL-draften 2012 och slog sig sedan fram till en chans i NHL och Carolina Hurricanes. Där blev forwarden också kvar till januari 2019.

Nashville Predators, New York Rangers och Vancouver Canucks har sedan fått se Di Giuseppe i sitt lag. I det sistnämnda blev han som mest långvarig med över 100 matcher. Till 2025/26 följdes dock detta av en ny flytt, nu till Winnipeg Jets. Det är också därifrån Di Giuseppe kommer senast, men endast från AHL-spel med Manitoba Moose.

Det hela ger också över 400 matchers erfarenhet från AHL.