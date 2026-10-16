Övergångar

Beskedet: Lämnar SHL-klubben

Publicerad 16 oktober 2026 13:25
Martin Jansson
Martin Jansson
Redaktör och reporter
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Melvin Nilsson spelade med Juniorkronorna under förra säsongen. Nu bryter 20-åringen med Linköping efter att inte ha gjort en enda A-lagsmatch under hösten.

Melvin Nilsson lämnar Linköping.
Melvin Nilsson lämnar Linköping.
Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Förra säsongen blev det 20 matcher i SHL med Linköping HC samt spel med Juniorkronorna vid flertalet tillfällen. Den här säsongen var tanken att Melvin Nilsson skulle utmana om en plats i A-laget på allvar. Så har det däremot inte blivit.

Istället blev det tidigt en utlåning till BIK Karlskoga redan under försäsongen. Någon match i Hockeyallsvenskan har det dock inte blivit utan istället har han spelat i LHC:s U20-lag. Men nu står det klart att det blir spel på annan ort.

Melvin Nilsson lämnar Linköping

Under fredagen meddelar nämligen LHC att parterna har valt att gå skilda vägar.

– Det är ett ömsesidigt beslut som ger Melvin möjligheten att utvecklas vidare i en annan miljö. Vi vill tacka Melvin för hans tid i Linköping Hockey Club och önskar honom stort lycka till framöver, säger sportchefen Broc Little i ett pressmeddelande.

 Melvin Nilsson är ursprungligen från Nacka och har Värmdö som moderklubb. Han kom till Linköping säsongen 22/23 för hockeygymnasium och lämnar nu klubben fyra år senare.

Det återstår nu att se var karriären fortsätter någonstans. 

Source: Melvin Nilsson @ Elite Prospects

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