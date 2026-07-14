Matt Caito lämnar Leksand efter sex säsonger.

Foto: Niclas Jönsson / Bildbyrån.

Det har gått en hel sommar utan ett definitivt besked. Nu står det klart att Matt Caito lämnar Leksands IF. Den amerikanska backen följer därmed inte med klubben ner till Hockeyallsvenskan.

Istället väntar nu spel på annat håll för 32-åringen. Han har gjort sex säsonger i Leksand och har i Dalarna varit en uppskattad figur. Under flera säsonger har han varit en toppback i laget, även om han hade en tung vinter nu senast.

Sedan säsongen tog slut har Leksand tackat av spelare för spelare. Men Matt Caitos namn har inte förekommit någonstans.

Nu står det till slut klart att det inte blir någon fortsättning i klubben.

– Vi vill rikta ett stort tack till Matt för hans tid i Leksands IF och för alla hans insatser för klubben. Vi önskar honom ett stort lycka till i framtiden, säger sportchef Jesper Ollas i ett pressmeddelande .

Totalt blev det 315 matcher i SHL och SM-slutspelet för Leksand.