August Tornberg i Färjestad.

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån.

I början av den här säsongen valde Färjestad att släppa August Tornberg till Finland. Där spelade backen 44 matcher för KalPa och gjorde tio poäng. Nu flyttar den meriterade 34-åringen hem - och väljer spel i Hockeyettan. Det blir då spel i Boden, där han gjorde seniordebut säsongen 10/11.

De senaste säsongerna har han annars spenderat i Färjestad där det blev 136 matcher i grundserien. Han SHL-debuterade även i klubben som 30-åring.

Nu väntar istället en ny sejour i Boden som storsatsar för att gå upp i SHL. Tidigare har de värvat Radek Muzik och tidigare Salming Trophy-vinnaren Niclas Buström. Det här är nu nästa i raden av toppvärvningar inför satsningen mot Hockeyallsvenskan.

August Tornberg har även spelat för Västerås och Björklöven i allsvenskan. I Hockeyettan har han gjort 247 matcher, där de allra flesta har varit för Piteå. Nu väntar alltså en ny sejour i ligan.