SM-guldvinnaren ur tiden – blev 94 år

Arne Boman blev svensk mästare med Djurgården 1958.

Nu har guldhjälten gått bort vid 94 års ålder.

Arne Boman.

Foto: Arkiv

SM-guldvinnaren 1958, Arne Boman är död.



Han inledde sin hockeyresa i Atlas Diesel tillsammans med bland andra Roland Stoltz. När Nacka-klubben lade ner sin verksamhet i mitten på 1955 följde han med ”Stoltzarn” över till Djurgården. Där kom Boman att alternera mellan back- och forwardspositionerna. Främst var han dock vänsterforward.



När så Djurgården vann SM-guld 1958 var Arne Boman en av lagets pålitligaste spelare:”En fighter av rang och duktig allroundspelare”, vilket var Stockholmstidningens Axel Hülphers omdöme om Boman.



Efter guldet valde Arne Boman att spela en säsong med AIK innan han avslutade med spel under flera säsonger i Traneberg med goda vännerna Hans och Stig Tvilling.



Arne Boman blev 94 år.