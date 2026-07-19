Rutinerade backen blir kvar utomlands

Andreas Söderberg byter Polen mot Italien.

Foto: Bildbyrån/Johan Löf.

När Andreas Söderberg, 2024, lämnade svensk hockey var det efter 346 matcher i Hockeyallsvenskan, samt 39 framträdanden i SHL. Valet föll på HC Bolzano, men efter flytten mot sluten av den säsong styrdes flyttlasset vidare till Polen. Nu är den 30-årige backen tillbaka i Italien.

Söderberg, fostrad i Skellefteå, skriver på för Asiago i alpligan.

Det tidigare löftet, vald av Chicago Blackhawks i femte rundan av NHL-draften 2014, kom fram i Västerbotten, innan det blev Vita Hästen, Pantern och Hockeyallsvenskan. Till slut kom SHL-chansen 2018/19, med Timrå IK, men nedflyttning väntade. Efter detta återvände Söderberg aldrig till högsta serien, trots att han 2021/22 var med och spelade upp HV71.

Vita Hästen och Östersund blev de sista klubbadresserna innan äventyret utomlands. De senaste två säsongerna där, i polska Unia Oswiecim, har Söderberg stått för 49 poäng på 107 framträdanden.