Klar för nykomlingen: "Ser stor potential"

Andreas Dahl skriver på för Visby/Roma. Foto: Bildbyrån (montage).

Med flertalet profilerade värvningar har Visby/Roma redan överraskat under silly season. Nu står ytterligare en värvning klar inför klubbens första säsongen uppe i Hockeyallsvenskan.

Det handlar om Andreas Dahl, en 24-årig forward senast i Storhamar.

– Andreas är ett väldigt spännande förvärv för oss. Han kommer från en stark miljö där han varit med och vunnit mästerskap flera år i rad och har utvecklats till en av de främsta offensiva spelarna i den norska ligan. Han är en spelare med hög fart, bra målsinne och ett offensivt driv som vi tror kommer passa väldigt bra i Hockeyallsvenskan, säger sportchefen André Lundholm på lagets sajt.

"Hans produktion talar sitt tydliga språk"

Dahl, född i Trondheim, har endast spelat i Norge under sin karriär, men testar nu vingarna i Sverige. Den gångna säsongen blev det 25 poäng (17+8), men endast över 20 grundseriematcher, på grund av skada.

– Trots skadan under den gångna säsongen visade Andreas vilken kapacitet han besitter. Hans produktion innan skadan talar sitt tydliga språk och vi ser stor potential i att han kan fortsätta utvecklas hos oss. Vi är väldigt glada över att han valt Visby Roma och ser fram emot att få följa hans resa på Gotland, säger André Lundholm.

Visby/Roma har nu åtta forwards under kontrakt inför 2026/27.