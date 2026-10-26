Efter IKO-inhoppet – backen skriver kontrakt

Alexander Younan har hittat ett nytt uppdrag efter inhoppet.

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Det var i mitten av oktober som IK Oskarshamn plötsligt behövde förstärkningar. Ett SHL-lån presenterades i form av Anton Malmström, och även Alexander Younan anslöt till slut efter att han gått klubblös sedan slutet på förra säsongen. Det på ett korttidskontrakt.

Nu har den sistnämnde spelat sig till ett nytt uppdrag – via den lösningen.

Inhoppet i Hockeyallsvenskan blev kort och intensivt och efter runt 15 minuter i snitt, över tre segrar, går Younan vidare till Danmark. Ny klubb blir Ålborg Pirates, och debuten spelas redan under måndagskvällen mot Sönderjyske.

– Vi har fått en mycket spännande spelare till Aalborg Pirates. Alexander har en gedigen internationell erfarenhet och några offensiva egenskaper som gör honom till en intressant förstärkning av vårt försvar. Han har visat att han både kan ta ansvar och bidra till det offensiva spelet, och vi ser verkligen fram emot att se honom i Pirates-tröjan och uppleva vad han kan bidra med till laget, säger klubbens Peter Lauritsen på lagets sajt under veckans början.

I Ålborg spelar redan svenskarna Oskar Kvist, Alexander Lindelöf, Eric Engstrand, Eric Hjorth, Niklas Folin och Edvin Olofsson. Huvudtränare är Daniel Johansson.

Younan har tidigare gjort 231 matcher i Hockeyallsvenskan, samt 46 i SHL.

