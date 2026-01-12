Får tröjan i taket – efter tragiska dödsfallet

Alexander Reichenberg tog sitt liv 31 år gammal. Nu kommer den tidigare SHL-spelaren att få sin tröja i taket av Lillehammer.

Alexander Reichenberg förevigas i Lillehammer.

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån.

I början av maj 2024 blev hockey-Europa omskakat av ett dödsbesked. Alexander Reichenberg, 31, hade tagit livet av sig. Under karriären spelade han för bland annat Färjestad och Oskarshamn. Bara någon månad innan dödsfallet hade han också avslutat en säsong med Lillehammer i den norska ligan.

Lillehammer var också hans moderklubb och det blev drygt tio säsonger i A-laget under karriären.

Nu väljer den norska klubben också att hylla honom med att hissa hans tröja till taket. Nummer 61 kommer därmed att förevigas i klubben, huruvida numret kommer att pensioneras kommer att avgöras på årsmötet.

”För klubben och laget var Alexander en högprofilerad spelare, en spelare med x-faktor i sitt spel och en viktig bidragsgivare till gruppen. Han använde också sin internationella erfarenhet för att motivera lagets unga spelare som var i början av sina karriärer, och är ihågkommen som en begåvad och kreativ spelare, artist och en glädje att vara med både på och utanför isen,” skriver klubben på sin hemsida.

Alexander Reichenberg gjorde 331 poäng på 494 matcher i den norska ligan. I Sverige gjorde han totalt 44 matcher.

Hit kan du vända dig om du mår dåligt

► SOS Alarm 112

Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring alltid 112.

► Mind Självmordslinjen 90101

Stödlinje för personer med tankar på självmord. Öppen dygnet runt. Telefonnummer: 90101.

Chatt: chat.mind.se

► Vårdguiden 1177

Sjukvårdsrådgivning