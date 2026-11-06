Snabbspåret till Winnipeg? "Bra erfarenhet att åka över"

Alexander Command berättar om trejden till Winnipeg Jets.

Foto: Simon Eld och Bildbyrån.

NYKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Två veckor har hunnit gå sedan NHL-bomben slog ner, signerad Connor Hellebuyck, men priset New Jersey Devils fick betala var högt, och därmed gick också Alexander Command åt andra hållet, till Winnipeg Jets.

Men trejden är egentligen bara den senaste vändningen under det svenska löftets händelserika höst.

– Superkul. Det är alltid kul att spela match, oavsett vart man spelar egentligen, säger Command till hockeysverige.se efter tiden som petad i SHL och Örebro Hockey.

Command fortsätter från Sveriges sista samling inför Junior-VM.

– Det är alltid en extra ära att få spela i landslaget och representera sin egen nation, att gå ut och kriga för dem – framförallt i ett sådant prestigefyllt lag som Juniorkronorna, framförallt från den gångna säsongen. Det är magiskt.

18-åringen har själv pratat om hur han "kommit ifrån sig själv" i det aggressiva tvåvägsspelet under hösten, och har också varit väldigt självkritisk kring varför det blivit som det blivit i Örebro.

Hittar rätt i landslaget? "Jag grubblar sällan"

Nu har Command fått en möjlighet till push i det – genom att spela i den tyngre fjärdekedjan i landslaget.

– Ja, det är klart att det underlättar. Sen spelar jag med två spelare (Loke Krantz och Morgan Anderberg) som är fartfyllda och spelar snabbt och enkelt. Det underlättar för mig, och sen försöker jag göra detsamma, men samtidigt fortsätta spela på mina skills. Sen är det väl bara att gnugga på, spela efter playbook och bara köra, säger han.

Du har varit självkritisk till ditt spel, men hur har du jobbat rent mentalt för att hitta rätt?

– Jag grubblar sällan, och väldigt sällan efter matcher om man har spelat mindre eller mer eller hur det ser ut. Jag försöker fokusera på det jag kan påverka, främst, och sen visa att man vill vara med och spela. Jag försöker skapa en tillit till tränare, lagkamrater och alla runt omkring – både på träningar och matcher.

Kan återförenas med Björck: "Många bra samtal redan"

Mitt i allt slog också samtalet från New Jersey Devils GM, Sunny Mehta, ner som en chock. Plötsligt hade klubben som valt Command som tolfte spelare i sommarens NHL-draft skickat honom vidare.

Nu har allt hunnit landa lite.

– Bara bra tycker jag, jag ser det positivt. Jag ser väldigt mycket fram emot vad Winnipeg har att erbjuda. Jag har haft många bra samtal med dem redan, och jag tror att det kan vara en väldigt bra väg för mig också, dit jag vill, säger SDE-killen.

– Jag tror att det är mycket det som alla andra ser. De beskrev mig som jag hade beskrivit mig själv, så vi är överens där i alla fall, fortsätter han om vad nya klubben sett i honom.

Alexander Commands rättigheter ägs nu av Winnipeg Jets.

Foto: Bildbyrån (montage).

I Winnipeg Jets finns också ett gäng svenskar, däribland Viggo Björck, Commands lagkamrat från TV-pucken 2023.

– Vi snackade lite först på Snapchat. Sen pratade jag med headcoach därifrån, och då hade de "off day" så Viggo dök upp på andra sidan luren såklart. Vi hann utbyta några ord där under någon minut, och snacka lite.

Hur hade det känts att få spela med honom där också?

– Ja, det är en gammal och god vän också. Det hade varit skitcoolt att en dag komma dit och göra det med honom.

Alfons Freij hade också kommit med en scoutrapport...

– Ja, det fick jag höra. De håller på att gnabba sig om det där inne fortfarande, säger Command och nickar mot omklädningsrummet.

En tidig flytt till Nordamerika? "Blir nog en bra erfarenhet"

Exakt vad trejden innebär för Alexander Command är dock ännu inte klart, men i båda fallen Freij och Björck valde Winnipeg Jets att plocka över spelarna relativt snabbt för att ge dem chansen i Nordamerika.

Örebro-löftet har samtidigt ännu inte skrivit på sitt första NHL-kontrakt.

– Så långt har vi inte riktigt kommit. De pratar med min agent där bortifrån, och de har väl mer kontakt än vad jag har med dem. Jag går på det han säger, och just nu fokuserar jag på det som jag kan påverka här, säger Örebro-talangen om vad Winnipeg sagt om sina planer.

Hur känner du inför att Winnipeg brukar ta den där snabbare vägen?

– Blir det så så blir det så. Jag vet inte, det blir väl skitkul tror jag. Det blir nog en bra erfarenhet att åka över dit tidigt och lära sig deras "setup" och hur de gör där borta.

Här och nu har samtidigt forwarden mer att bevisa i SHL, med de flesta av minuterna och poängen hittills nere i U20.

– Absolut, jag vill ju spela på den högsta nivån mot de bästa. Just nu är det kanske SHL, om det är någon annanstans är det så också. Jag vill spela och utvecklas, om jag gör det här eller där borta så blir det så, avslutar Alexander Command.