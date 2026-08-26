Albin Carlson i Södertälje.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

Efter 365 matcher i Hockeyallsvenskan, 127 matcher i SHL och spel i klubbar som MoDo Hockey, Timrå IK och Södertälje SK väljer nu Albin Carlson att ta steget ner i Hockeyettan. Nästa säsong blir det nämligen spel i HC Vita Hästen.

De storsatsar för att steget tillbaka till elithockeyn - och värvar nu en meriterad back.

Under de senaste fyra säsongerna har 32-åringen spelat för SSK där han har varit en viktig kugge. Den första säsongen i klubben stod han också för 20 poäng på 50 matcher.

– Med Albin får vi in ytterligare värdefull rutin och kvalitet i vår backuppsättning. Han kommer bidra med stabilitet och trygghet i vårt spel och vara en spelare som tar stort ansvar när det verkligen hettar till under säsongen. Med Albin på plats tycker jag att vi har en mycket stark backsida inför den utmaning vi står inför, säger tillförordnade sportchefen Fredrik Jensen.

Albin Carlson kommer från Finspång och gjorde en U16-säsong i Vita Hästen. Det blev sedan en flytt upp till MoDo där hans elitkarriär tog fart.