Torkel Jennersjö är en av sveriges lovande unga spelare födda 2007 och spelar just nu i den kanadensiska juniorligan QMJHL. Nu har 18-åringen tagit beslutet om vart han ska spela nästa år – det blir spel i den amerikanska universitetsligan med University of Massachusetts, det meddelar forwarden på sin instagram.

Torkel Jennersjö. Foto: Aron Broman/Bildbyrån.

Allt fler unga spelare väljer vägen via NCAA till elithockeyn – nu står det klart att även unge Torkel Jennersjö väljer spel i den amerikanska universitetsligan i framtiden. 18-åringen meddelade under gårdagen via sin instagram att han valt spel i NCAA med University of Massachusetts till nästa säsong.

Torkel Jennersjö – gedigen landslagsman

Även svenske Melvin Novotny har skrivit på för ”UMass” till nästa säsong, båda spelade tillsammans i Leksands U18-lag säsongen 23/24 och tog silver i U18-VM under fjolåret. Under U18-VM var Torkel Jennersjö assisterande kapten. Han har gjort totalt 50 juniorlandslagskamper och har noterats för 21 poäng (10+11) i den blågula tröjan. Torkel Jennersjö förväntas bli uttagen till JVM-truppen under 2027.

Idag spelar Jennersjö i den kanadensiska juniorligan QMJHL för Blainville-Boisbriand Armada – så här långt har han noterats för 10 poäng (6+4) på 18 matcher. Inför säsongen 24/25 valda han att lämna Leksand för spel i USHL med Dubuque Fighting Saints, då noterades han för 19 poäng (12+7) på 50 matcher. Han är även tillgänglig under NHL-draften 2026.

Source: Torkel Jennersjö @ Elite Prospects