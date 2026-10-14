18-åringen går i gammelmorfars fotspår: "Tagit mycket inspiration"

Hampus Flodqvist går i gammelmorfar Thords fotspår. Foto: Ronnie Rönnkvist/Arkiv

FRÖLUNDABORG/GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)



När Tre Kronor vann VM 1957 i Moskva var det ”Flodan”, det vill säga Thord Flodqvist som vaktade målet. När Sverige vann VM-guldet 1953 var han reserv bakom Hans Isaksson. ”Flodan” gick bort 1988 endast 62 år gammal.



Nu skriver vi 2026 och flyttar blicken från Södertälje SK där Thord Flodqvist mestadels spelade till Göteborg och en ny Flodqvist som är målvakt. Vi pratar alltså om Hampus Flodqvist.



-- Jag vet inte oerhört mycket om gammelmorfar, men jag kan lite om hans bakgrund. Han spelade många landskamper och är en legendar i Södertälje. Han gick bort väldigt tidigt så jag hann tyvärr aldrig träffa honom, säger Hampus Flodqvist när hockeysverige.se träffar honom utanför ett blåsigt Frölundaborg för en intervju.



Finns målvaktsspelet trots allt i blodet på något vis?

-- Det kanske det gör, men det är inget jag tänker på så. Min pappas kusiner fick inte bli målvakter för att det skulle vara kopplat till Thord så mycket.

-- Nu kanske dom valde bort det själva, men han tyckte inte att det hade varit en bra idé. Det kanske ände finns någonstans där, men det är svårt att svara.



Hur tajt har du varit med din pappas kusin, Thom Flodqvist, som hade en fin karriär i bland annat Södertälje.

-- När jag var lite yngre och vi träffades var jag nyfiken och ställde mycket frågor och frågade om han kunde lära mig hur man skjuter skott och sådant. Jag tog nog mycket inspiration från honom i yngre dagar.

Tord Flodqvist och sportjournalisten Bengt Bedrup. Foto: Arkiv

Därför valde Flodqvist Frölunda

Hampus Flodqvist växte upp i Nykvarn, men började med hockeyn i Järna SK.



-- Starkaste minnet därifrån är den tajta gemenskapen vi hade. Vi var nästan exakt samma grupp från hockeyskolan upp till U15, U16 och folk började flytta ifrån för att gå på gymnasiet.

-- Det var en otrolig tajt gemenskap hela vägen. Jag tror att det byggde något speciellt och en känsla att man ville stanna där. Det kändes tryggt, säkert, bra gemenskap och en bra klubb.



Trots gammelmorfars bakgrund och närheten från Nykvarn till Södertälje valde 18-åriga målvaktslöftet att flytta till Göteborg och spela för Frölunda HC.



-- Jag var runt och kollade lite på några olika ställen. Tänkte vilken klubb som skulle passa mig och min utveckling bäst, där jag skulle kunna bli en så bra målvakt som möjligt.

-- Efter alla utvärderingar blev det Frölunda eftersom dom skulle kunna ge mig bästa förutsättningarna.



Hur har omställningen varit att flytta från Nykvarn till Göteborg?

-- Det har gått jättesmidigt. Jag fick med mig mina föräldrar hit ner eftersom jag inte har några syskon. Utifrån det blev det inte en så jättestor skillnad.

-- Dom har hela tiden hjälpt mig jättemycket på vägen och gjort att jag kunde ta beslutet att flytta ner hit, så det har känts naturligt hela vägen.

Hampus Flodqvist flyttade till Göteborg för spel i Frölunda. Foto: Ronnie Rönnkvist

"Han har betytt mycket för mig"

Sedan ankomsten till Frölunda har också Hampus Flodqvist utvecklats mycket som målvakt.



-- Jag tycker att mitt spelsinne och spelförståelse har tagit ett väldigt kliv uppåt nu då det blivit ett snabbare tempo och mer kreativitet i spelet.

-- Min kommunikation med utespelarna har också förbättrats. Det har ställts mer krav på mig att jag ska kunna kommunicera med mina lagkamrater på ett annat sätt.

-- Skridskoåkningen och reaktionsförmågan hade behövt bli lite snabbare. Framför allt är det ändå kommunikationen och spelförståelsen som har förbättrats.



Givetvis var det en omställning hockeymässigt för honom att gå från Järnas U16 till Frölundas U18 och nu U20.



-- Det har gått från 30,40 och till och med 50 skott per match till nu 20, 30. På så vis har det blivit en omställning.

-- Jag tycker att det är en viktig del att lära sig spela i olika lag och ha olika matchbilder emot sig. Det har blivit en stor lärdom, men det tog ett tag att anpassa sig till den, men nu jag lyckats komma in i det på ett bra sätt ändå.



Målvaktstränare för Hampus Flodqvist under tiden i Frölunda har varit och är Peter Josefsson.



-- Han har såklart betytt mycket för mig. Mina första två säsonger har varit lite tuffa resultatmässigt, men han har alltid funnits där och backat upp mig. Fått mig att tro på det jag gör hela tiden, att aldrig tappat tron eller vika ner mig.

-- Om det studsat fel någon match har han sagt att det är okej, bara köra vidare fortsätta köra på. Jag tycker att han har motiverat mig bra under dom här åren.

Hampus Flodqvist representerade Södermanland i TV-pucken 2023. Här får han släppa in en puck mot Stockholm Nords Viggo Björck. Foto: Jens Carlsson / BILDBYRÃ N / COP 344 / JC0003

Foto: BILDBYRÃ N



Med tanke på det du säger om dina första två säsonger i Frölunda, hur ser du på din inledning av den här säsongen?

-- Jag tycker att den har startat väldigt bra. Speciellt för laget. Jag tror att vi spelat tio matcher och bara förlorat en (8 oktober). Det är ett väldigt, väldigt bra facit.

-- Vi som lag har en otroligt bra känsla i gruppen och är starka mentalt. Att mot Färjestad kunna hämta upp ett 3-1 underläge i andra perioden till att vinna med 5-3 säger väldigt mycket om laget och gruppen.



Vad är just styrkan i gruppen?

-- Jag tror just det mentala är lagets styrka. Att aldrig vika ner oss utan bara fortsätta mala på hela vägen in i det sista.

-- Aldrig någon sin ge oss. Tro på det vi gör och hålla oss till våra grunder. Även om vi glider ifrån det någon period, att då både vi spelare och ledare upptäcker det och efter det komma ut och spela vårt spel och tro på det vi gör. En extremt stark grupp mentalt.



Som målvaktskollega i Frölundas U20 har Hampus Flodqvist William Thegerström.



-- Det fungerar jättebra. Nästan varje sekund vi är i borgen spenderar vi med varandra. Vi tävlar om varje liten grej. Oavsett om det är på isen, i gymmet eller vad som helst.

-- Allting är en jäkla tävling och konkurrens samtidigt som vi har otroligt roligt tillsammans. Jag skulle säga att det är otroligt utvecklande för oss båda, avslutar Hampus Flodqvist.





