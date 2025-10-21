Det svenska U18-damlandslaget spelar trenationsturnering i Tjeckien i början av november.

Då tar 15-åringarna Moa Stridh och Tilia Lindgren plats i laget.

Moa Stridh är en av två spelare födda 2010 som tar plats i Andreas Karlssons landslag.

Foto: Bildbyrån

Om två veckor spelar det svenska U18-damlandslaget trenationsturnering tjeckiska Pribram.



Då kommer två spelare födda 2010 att finnas med i laget. I truppen som förbundskaptenen Andreas Karlsson tagit ut återfinns två 15-åriga talanger i form av Björklövens forward Tilia Lindgren samt Frölundas forward Moa Stridh.



Utöver dem debuterar även Nova Åberg (SDE), Svea Nordqvist (Brynäs) och Elin Löwenadler (Karlskrona) i U18-landslaget.



– Det är väldigt positivt att konkurrensen om platserna är hård. Det ska bli spännande att se vad våra debutanter kan bidra med och hur hela laget fortsätter att utvecklas tillsammans, säger förbundskaptenen Andreas Karlsson i ett pressmeddelande.

En samling till innan U18-VM för damer

Sverige spelar två matcher under samlingen i Tjeckien, där man ställs mot värdnationen på torsdag den 6 november, innan man dagen därpå möter Finland.



Samlingen är U18-damlandslagets andra för säsongen och den näst sista inför U18-VM för damer i januari.



– Vi ser verkligen fram emot att samla laget igen och få en vecka fylld av både träning och matcher mot starkt motstånd. Under förra samlingen tog vi flera kliv framåt, och nu handlar det om att fortsätta stärka våra goda beteenden – framför allt att hålla upp intensiteten och jobba tillsammans som grupp, säger Karlsson.

Sveriges trupp

Målvakter

1. Elin Löwenadler, Karlskrona

35. Meja Engelin, Frölunda

Backar

3. Selma Karlsson, Brynäs

4. Malva Lindgren, HV71

5. Emma Johnson, Linköping

6. Nike Bondesson, Frölunda

7. Ebba Westerlind, Frölunda

8. Svea Nordqvist, Brynäs

16. Tillie Ytfeldt, Brynäs

Forwards

11. Miranda Lindström, MoDo

12. Tilde Grillfors, Brynäs

15. Edith Larsson Örnkloo, Luleå

17. Tilia Lindgren, Björklöven

18. Matilda Österman, Brynäs

19. Ida Melin, Brynäs

20. Inez Nygren, Luleå

22. Maja Stäring, Frölunda

24. Ebba Hesselvall, Brynäs

25. Nellie Norén, Färjestad

27. Maja Åkerlund, MoDo

28. Nova Åberg, SDE

29. Moa Stridh, Frölunda



