15-åringarna tar plats i U18-damlandslaget
Följ HockeySverige på
Google news
Det svenska U18-damlandslaget spelar trenationsturnering i Tjeckien i början av november.
Då tar 15-åringarna Moa Stridh och Tilia Lindgren plats i laget.
Om två veckor spelar det svenska U18-damlandslaget trenationsturnering tjeckiska Pribram.
Då kommer två spelare födda 2010 att finnas med i laget. I truppen som förbundskaptenen Andreas Karlsson tagit ut återfinns två 15-åriga talanger i form av Björklövens forward Tilia Lindgren samt Frölundas forward Moa Stridh.
Utöver dem debuterar även Nova Åberg (SDE), Svea Nordqvist (Brynäs) och Elin Löwenadler (Karlskrona) i U18-landslaget.
– Det är väldigt positivt att konkurrensen om platserna är hård. Det ska bli spännande att se vad våra debutanter kan bidra med och hur hela laget fortsätter att utvecklas tillsammans, säger förbundskaptenen Andreas Karlsson i ett pressmeddelande.
En samling till innan U18-VM för damer
Sverige spelar två matcher under samlingen i Tjeckien, där man ställs mot värdnationen på torsdag den 6 november, innan man dagen därpå möter Finland.
Samlingen är U18-damlandslagets andra för säsongen och den näst sista inför U18-VM för damer i januari.
– Vi ser verkligen fram emot att samla laget igen och få en vecka fylld av både träning och matcher mot starkt motstånd. Under förra samlingen tog vi flera kliv framåt, och nu handlar det om att fortsätta stärka våra goda beteenden – framför allt att hålla upp intensiteten och jobba tillsammans som grupp, säger Karlsson.
Sveriges trupp
Målvakter
1. Elin Löwenadler, Karlskrona
35. Meja Engelin, Frölunda
Backar
3. Selma Karlsson, Brynäs
4. Malva Lindgren, HV71
5. Emma Johnson, Linköping
6. Nike Bondesson, Frölunda
7. Ebba Westerlind, Frölunda
8. Svea Nordqvist, Brynäs
16. Tillie Ytfeldt, Brynäs
Forwards
11. Miranda Lindström, MoDo
12. Tilde Grillfors, Brynäs
15. Edith Larsson Örnkloo, Luleå
17. Tilia Lindgren, Björklöven
18. Matilda Österman, Brynäs
19. Ida Melin, Brynäs
20. Inez Nygren, Luleå
22. Maja Stäring, Frölunda
24. Ebba Hesselvall, Brynäs
25. Nellie Norén, Färjestad
27. Maja Åkerlund, MoDo
28. Nova Åberg, SDE
29. Moa Stridh, Frölunda
Den här artikeln handlar om: