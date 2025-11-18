10-kullens första landslag börjar ta form. Under tisdagen släppte Nils Ekman sin 34 man stora trupp till Elitlägret i Furudal. Där flera av de stora profilerna från TV-pucken tar plats.

Olle Sandberg är en av 34 spelare som slåss om en plats i 10-kullens första landslag.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Under TV-pucken visade 10-kullen att det finns många spännande spelare i årgången. Nu har det också börjat dra ihop sig till deras första landslagssamling. Under onsdagen blev 34 spelare kallade till Elitlägret i Furudal. Där kommer de att samlas om en dryg vecka.

I december är det sedan dags att ta ut ett lag som ska möta Finland i tre raka matcher.

— Det ska såklart bli väldigt kul att samla det här gänget och påbörja arbetet med den här ålderskullen. Vi ser fram emot fyra intensiva dagar i Furudal, där vi kommer att få en väldigt bra chans att lära känna spelare, både på och utanför isen, säger förbundskapten Nils Ekman i ett pressmeddelande.

I truppen finns flera namn som stack ut i TV-pucken. Inte minst Olle Sandberg och Isak Alvudd från HV71, Casper Scherstén från Malmö och Leon Roos från Brynäs, för att nämna några.

Truppen

Målvakter:

Otto Berggren, Frölunda

Harry Fjellström, Luleå

Manne Holmkvist, Timrå

Ruben Johansson, Växjö

Backar:

Helge Ahlinder Hedlund, Brynäs

Isak Andreasson, Frölunda

Ricky Helte, Växjö

Leon Irani, HV71

Sigge Isaksson, Växjö

Charlie Johansson, Malmö

Gustav Lindén, Södertälje

Liam Persson, Växjö

Axel Sjulander, Täby

Jacob Tjernqvist, Leksand

Anton Toivola Henriksson, SDE

Pelle Ytfeldt, Leksand

Forwards:

Isak Alvudd, HV71

Ted Burström, Frölunda

Joakim Dahl, Flemingsberg

Oliver Hammerman, Nacka

Oscar Hemmyr, Björklöven

Arvid Hultgren, Leksand

Ludvig Langermo Neuman, Täby

Erik Larsson, Leksand

Alve Larsson, Brynäs

Eric Larsson, Djurgården

Leon Roos, Brynäs

Lucas Roynezon, Örebro

Olle Sandberg, HV71

Casper Scherstén, Malmö

Viking Simon, AIK

Milo Spelkvist, Örebro

Lucas Toumeh, Linköping

Melker Wersäll, Djurgården