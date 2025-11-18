Här är 10:ornas trupp till Elitlägret
10-kullens första landslag börjar ta form. Under tisdagen släppte Nils Ekman sin 34 man stora trupp till Elitlägret i Furudal. Där flera av de stora profilerna från TV-pucken tar plats.
Under TV-pucken visade 10-kullen att det finns många spännande spelare i årgången. Nu har det också börjat dra ihop sig till deras första landslagssamling. Under onsdagen blev 34 spelare kallade till Elitlägret i Furudal. Där kommer de att samlas om en dryg vecka.
I december är det sedan dags att ta ut ett lag som ska möta Finland i tre raka matcher.
— Det ska såklart bli väldigt kul att samla det här gänget och påbörja arbetet med den här ålderskullen. Vi ser fram emot fyra intensiva dagar i Furudal, där vi kommer att få en väldigt bra chans att lära känna spelare, både på och utanför isen, säger förbundskapten Nils Ekman i ett pressmeddelande.
I truppen finns flera namn som stack ut i TV-pucken. Inte minst Olle Sandberg och Isak Alvudd från HV71, Casper Scherstén från Malmö och Leon Roos från Brynäs, för att nämna några.
Truppen
Målvakter:
Otto Berggren, Frölunda
Harry Fjellström, Luleå
Manne Holmkvist, Timrå
Ruben Johansson, Växjö
Backar:
Helge Ahlinder Hedlund, Brynäs
Isak Andreasson, Frölunda
Ricky Helte, Växjö
Leon Irani, HV71
Sigge Isaksson, Växjö
Charlie Johansson, Malmö
Gustav Lindén, Södertälje
Liam Persson, Växjö
Axel Sjulander, Täby
Jacob Tjernqvist, Leksand
Anton Toivola Henriksson, SDE
Pelle Ytfeldt, Leksand
Forwards:
Isak Alvudd, HV71
Ted Burström, Frölunda
Joakim Dahl, Flemingsberg
Oliver Hammerman, Nacka
Oscar Hemmyr, Björklöven
Arvid Hultgren, Leksand
Ludvig Langermo Neuman, Täby
Erik Larsson, Leksand
Alve Larsson, Brynäs
Eric Larsson, Djurgården
Leon Roos, Brynäs
Lucas Roynezon, Örebro
Olle Sandberg, HV71
Casper Scherstén, Malmö
Viking Simon, AIK
Milo Spelkvist, Örebro
Lucas Toumeh, Linköping
Melker Wersäll, Djurgården
