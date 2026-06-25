Publikfavoriten skriver kontrakt värt en halv miljard

Zach Benson cashar in efter genombrottet med Buffalo Sabres. Foto: David Kirouac-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

En spelare som älskas av hemmafansen och avskys av motståndarna har fått rejält betalt.

På onsdagen meddelade Buffalo Sabres att klubben har skrivit ett sjuårigt kontraktsförlängning med forwarden Zach Benson. Avtalet börjar gälla nästa säsong och har en lönetaksträff på 7,5 miljoner dollar per säsong fram till och med säsongen 2032/33. Totalt har kontraktet ett värde på 52,5 miljoner vilket motsvarar över en halv miljard kronor.

Det innebär ett rejält lönelyft för Benson, som nu avslutar sitt treåriga rookiekontrakt med en lönetaksträff på 1,6 miljoner dollar.

Zach Benson – nyckelpjäs i Buffalo Sabres framtid

Även om poängproduktionen inte alltid fångar hela bilden går det knappast att överskatta vilken betydelse Benson har fått för Sabres trots sin unga ålder. Den 21-årige forwarden har blivit en energispelare och irritationsmoment för motståndarna i ett Buffalo-lag som till slut lyckats ta sig ur den över tio år långa återuppbyggnaden.

Benson NHL-debuterade hösten 2023, bara några månader efter att ha valts som 13:e spelare totalt i NHL-draften. Sedan dess har han varit en självklar del av Sabres laguppställning. Med sitt aggressiva och kompromisslösa spel har han blivit en stor publikfavorit i Buffalo – även under åren då klubben fortfarande kämpade för att hitta tillbaka till toppen.

Den gångna säsongen blev hans hittills bästa i NHL-karriären. Benson noterades för personbästa med 13 mål, 30 assist och 43 poäng på 82 grundseriematcher. Han var en viktig kugge när Sabres tog sig till Stanley Cup-slutspelet för första gången på 15 år och dessutom vann sin division för första gången sedan säsongen 2009/10.

Gjorde avtryck i slutspelet

I slutspelet fortsatte han att göra avtryck. I första rundan mot Boston Bruins svarade Benson för två mål och tre poäng när Buffalo vann sin första slutspelsserie på 19 år. Totalt blev det fem mål och nio poäng på 13 slutspelsmatcher innan Sabres slogs ut av Montreal Canadiens i den andra rundan.

Under sina första 211 NHL-matcher i grundserien har Benson producerat 34 mål och 67 assist, totalt 101 poäng.

Med det nya kontraktet ansluter han till Josh Doan, lagkaptenen Rasmus Dahlin och backen Owen Power som de enda spelarna i Sabres trupp med avtal som sträcker sig längre än säsongen 2029/30. Benson och Doan är dessutom de enda spelarna som redan nu är kontrakterade till och med 2032/33.

Efter kontraktsförlängningen har Buffalo 36 av maximalt 50 NHL-kontrakt på plats inför nästa säsong och knappt 13,8 miljoner dollar i tillgängligt lönetaksutrymme, enligt PuckPedia.